Η Χάλι Μπέρι (Halle Berry) επικρίθηκε από τους θαυμαστές της, καθώς η ηθοποιός διαφήμισε ένα προϊόν από sex shop στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ο τρόπος που το έκανε στάθηκε η αιτία για να δεχθεί τα «πυρά» των followers της.

Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός «ανέβασε» στο Instagram ένα βίντεο που την έδειχνε ξαπλωμένη στο κρεβάτι με τον σύντροφό της, Van Hunt, καθώς διαφήμιζε ένα λιπαντικό γνωστής εταιρείας.

Μάλιστα, η Halle φρόντισε να ενημερώσει τους θαυμαστές της ότι το ζευγάρι ήταν έτοιμο να κάνει σεξ. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Έτσι σας είπα πώς ξεκίνησε η μέρα μου. Πώς ξεκίνησε η Ημέρα της Μητέρα... Και τώρα θα σας πω, δεν θα σας δείξω, θα σας πω πώς θα τελειώσει. Ξέρεις, έτσι δεν είναι μωρό μου;».

Η Halle έχει μια 17χρονη κόρη, τη Nahla Ariela Aubry, με τον πρώην σύντροφό της Gabriel Aubry και έναν 11χρονο γιο, τον Maceo-Robert Martinez, με τον πρώην σύζυγό της Olivier Martinez.

Halle Berry is facing backlash after posting a video of herself and a man lying naked in bed. In the clip, the 58-year-old star says she’s getting ready to be “put through the mattress.”



Fans have called the post immature, expressing disappointment over the unexpected content. pic.twitter.com/moNaVyvsH5 — Evoclique (@Evoclique_) May 13, 2025

Οι χρήστες «κατακεραύνωσαν» την ηθοποιό για τη συγκεκριμένη ανάρτηση με έναν από αυτούς να γράφει: «Ήξερα ότι θα ερχόταν μια στιγμή που θα έπρεπε να κάνω unfollow...».

Εν τω μεταξύ, την περασμένη Δευτέρα, η Χάλι Μπέρι ήταν παρούσα στο Met Gala, με μια όχι και τόσο κολακευτική εμφάνιση. Η ηθοποιός βγήκε χωρίς εσώρουχα στο κόκκινο χαλί, αλλά και πάλι επικρίθηκε από τους χρήστες στα social media.

