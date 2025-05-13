Λογαριασμός
Halle Berry: Ποζάρει γυμνή στο κρεβάτι με τον φίλο της και διαφημίζει προϊόν από sex shop - Την «κράζουν» οι θαυμαστές της (video)

Οι χρήστες «κατακεραύνωσαν» την ηθοποιό για τη συγκεκριμένη ανάρτηση με έναν από αυτούς να γράφει: «Ήξερα ότι θα ερχόταν μια στιγμή που θα έπρεπε να κάνω unfollow...»

Halle Berry

Η Χάλι Μπέρι (Halle Berry) επικρίθηκε από τους θαυμαστές της, καθώς η ηθοποιός διαφήμισε ένα προϊόν από sex shop στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ο τρόπος που το έκανε στάθηκε η αιτία για να δεχθεί τα «πυρά» των followers της. 

Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός «ανέβασε» στο Instagram ένα βίντεο που την έδειχνε ξαπλωμένη στο κρεβάτι με τον σύντροφό της, Van Hunt, καθώς διαφήμιζε ένα λιπαντικό γνωστής εταιρείας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Halle Berry (@halleberry)

Μάλιστα, η Halle φρόντισε να ενημερώσει τους θαυμαστές της ότι το ζευγάρι ήταν έτοιμο να κάνει σεξ. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Έτσι σας είπα πώς ξεκίνησε η μέρα μου. Πώς ξεκίνησε η Ημέρα της Μητέρα... Και τώρα θα σας πω, δεν θα σας δείξω, θα σας πω πώς θα τελειώσει. Ξέρεις, έτσι δεν είναι μωρό μου;». 

Η Halle έχει μια 17χρονη κόρη, τη Nahla Ariela Aubry, με τον πρώην σύντροφό της Gabriel Aubry και έναν 11χρονο γιο, τον Maceo-Robert Martinez, με τον πρώην σύζυγό της Olivier Martinez. 

Οι χρήστες «κατακεραύνωσαν» την ηθοποιό για τη συγκεκριμένη ανάρτηση με έναν από αυτούς να γράφει: «Ήξερα ότι θα ερχόταν μια στιγμή που θα έπρεπε να κάνω unfollow...».

Εν τω μεταξύ, την περασμένη Δευτέρα, η Χάλι Μπέρι ήταν παρούσα στο Met Gala, με μια όχι και τόσο κολακευτική εμφάνιση. Η ηθοποιός βγήκε χωρίς εσώρουχα στο κόκκινο χαλί, αλλά και πάλι επικρίθηκε από τους χρήστες στα social media.

Halle Berry

Πηγή: skai.gr

