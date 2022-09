FIBA: Άνοιξε πειθαρχική διαδικασία για τα όσα συνέβησαν στο Γεωργία-Τουρκία

Πειθαρχική διαδικασία κατά 4 παικτών της Γεωργίας και της Τουρκίας άνοιξε η FIBA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι εξετάστηκαν μέσω video τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα των δύο ομάδων (4/9) για τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ.

Μετά τον έλεγχο των videos, η FIBA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία κατά των Γκόγκα Μπιτάτζε, Ντούντα Σανάτζε, Τορνίκε Σενγκέλια και Φουρκάν Κορκμάζ.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι θα περιμένει τη θέση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών προκειμένου να λάβει πειθαρχικά μέτρα.

Θυμίζουμε ότι στο εν λόγω ματς αποβλήθηκαν με ντισκαλιφιέ οι Σανάτζε και Κορκμάζ έπειτα από άγριο τσακωμό τους στο παρκέ, με τους Τούρκους να καταγγέλλουν επίθεση στα αποδυτήρια.

FIBA statement regarding incidents after the FIBA EuroBasket 2022 game between Turkey and Georgia. pic.twitter.com/OL8PnnCRyv