Να σταματήσουν να ξεφορτώνονται μέσα σε λίμνες τα χρυσόψαρα που έχουν στα σπίτια τους καλούν τους πολίτες οι αρχές της πόλης Μπέρνσφιλ στη Μινεσότα των ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό γιγαντιαίων χρυσόψαρων στη λίμνη Κέλερ.

«Σταματήστε να απελευθερώνετε τα κατοικίδια χρυσόψαρά σας μέσα σε λίμνες και λιμνούλες. Μεγαλώνουν περισσότερο από όσο νομίζεται και αλλοιώνουν την ποιότητα του νερού», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι φωτογραφίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Το μέγεθος των ψαριών που βρέθηκαν στη λίμνη θυμίζει περισσότερο τσιπούρα -και μάλιστα μεγάλη, παρά τα μικροσκοπικά χρυσόψαρα της γυάλας.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2