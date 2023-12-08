Λογαριασμός
Δύτης κολυμπά με τον μεγαλύτερο λευκό καρχαρία του κόσμου – Βίντεο 

Η διάσημη θαλάσσια βιολόγος Ocean Ramsey κολυμπά «χέρι-πτερύγιο» με την επίσης διάσημη Deep Blue 

Ocean Ramsey

Πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δει τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο την Ocean Ramsey να κολυμπά μαζί με την Deep Blue, έναν από τους μεγαλύτερου λευκούς καρχαρίες του κόσμου-  για την ακρίβεια πιστεύεται ότι είναι ο μεγαλύτερος του είδους. 

Η Ramsey είναι πολύ γνωστή θαλάσσια βιολόγος που δουλεύει με καρχαρίες για πάνω από 10 χρόνια. 

Στο βίντεο κολυμπά με άνεση δίπλα στην επίσης «διάσημη» Deep Blue, που έχει μήκος έξι μέτρα και είναι περίπου 55 ετών – με μέσο όρο ζωής για τους λευκούς καρχαρίες τα 70 έτη. 

Η ίδια δήλωσε ότι δεν φοβήθηκε καθόλου – αντιθέτως είπε ότι η Deep Blue ήταν  «ευγενική και μεγαλειώδης». 

Η ατρόμητη βιολόγος ελπίζει ότι  με αυτή την «συνάντηση»  θα βοηθήσει να διαλυθεί μέρος του φόβου και της παρεξήγησης που περιβάλλει τους καρχαρίες (δύσκολο...).
 

Πηγή: skai.gr

