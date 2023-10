Οι «ζωτικές ενδείξεις» της Γης είναι χειρότερες από ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία, λένε επιστήμονες Περιβάλλον 17:34, 24.10.2023 linkedin

Η ζωή στον πλανήτη βρίσκεται σε κίνδυνο, λένε ειδικοί για το κλίμα, καθώς ζητούν μια γρήγορη και δίκαιη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον