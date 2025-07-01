Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακό και τρομακτικό «σύννεφο τσουνάμι» στις ακτές της Πορτογαλίας – Βίντεο 

Το τεράστιο, «κυλιόμενο» σύννεφο έμοιαζε με γιγαντιαίο κύμα που ξεχύνεται στον ουρανό, προκαλώντας δέος σε όσους το έβλεπαν

«Σύννεφο τσουνάμι» στις ακτές της Πορτογαλίας

Τις τελευταίες ώρες, το Χ έχει γεμίσει με βίντεο και φωτογραφίες από ένα εντυπωσιακό – όσο και τρομακτικό να το βλέπεις – μετεωρολογικό φαινόμενο στην Πορτογαλία, λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα. 

Ένα τεράστιο «σύνεφο τσουνάμι» εμφανίστηκε χθες το απόγευμα στον ουρανό τριών παραλιακών πόλεων στην κεντρική και δυτική Πορτογαλία, κάνοντας τους χρήστες των social media να μιλάνε για εικόνες Αποκάλυψης. 

Αυτό το τεράστιο, «κυλιόμενο» σύννεφο έμοιαζε με γιγαντιαίο κύμα που ξεχύνεται στον ουρανό, προκαλώντας δέος σε όσους το έβλεπαν στον ορίζοντα να πλησιάζει.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις το φαινόμενο είχε μήκος 150 χιλιόμετρα, και εκτεινόταν από τη Φιγκουέιρα ντα Φοζ μέχρι τη Βίλα ντο Κόντε. 

Όμως - παρά την τρομακτική εμφάνισή του -  στην πραγματικότητα δεν κρύβει κανέναν κίνδυνο, σύμφωνα με τους ειδικούς. 

 Το πυκνό σύννεφο που μοιάζει με τσουνάμι εμφανίζεται όταν συγκρούονται θερμές και ψυχρές αέριες μάζες. 

Ο ειδικός στο κλίμα Mário Marques δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην Πορτογαλία αυτό το φαινόμενο. 

Ωστόσο, είναι το «σύννεφο τσουνάμι» είναι πιο συνηθισμένο στην  Αυστραλία, όπου ο κρύος αέρας από την Τασμανία συγκρούεται με τον ζεστό αέρα από την ηπειρωτική χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πορτογαλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark