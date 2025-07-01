«Σύννεφο τσουνάμι» στις ακτές της Πορτογαλίας

Τις τελευταίες ώρες, το Χ έχει γεμίσει με βίντεο και φωτογραφίες από ένα εντυπωσιακό – όσο και τρομακτικό να το βλέπεις – μετεωρολογικό φαινόμενο στην Πορτογαλία, λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Ένα τεράστιο «σύνεφο τσουνάμι» εμφανίστηκε χθες το απόγευμα στον ουρανό τριών παραλιακών πόλεων στην κεντρική και δυτική Πορτογαλία, κάνοντας τους χρήστες των social media να μιλάνε για εικόνες Αποκάλυψης.

Rare weather phenomenon grips beachgoers at Portugal beach during heatwave https://t.co/2yyTH5I2ST pic.twitter.com/iCpppV0uFB — The Independent (@Independent) July 1, 2025

Αυτό το τεράστιο, «κυλιόμενο» σύννεφο έμοιαζε με γιγαντιαίο κύμα που ξεχύνεται στον ουρανό, προκαλώντας δέος σε όσους το έβλεπαν στον ορίζοντα να πλησιάζει.

PARECÍA UN TSUNAMI



Gigantesca nube en espiral se vió en tres ciudades costeras de #Portugal.



Estas nubes se forman debido a la brisa marina que se desplaza por el cielo como una ola.



Es un fenómeno atmosférico poco común conocido como nube enrollada o "#volutus".#Tsunami pic.twitter.com/3YCrNmmtx3 — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) June 30, 2025

Σύμφωνα με εκτιμήσεις το φαινόμενο είχε μήκος 150 χιλιόμετρα, και εκτεινόταν από τη Φιγκουέιρα ντα Φοζ μέχρι τη Βίλα ντο Κόντε.

It was nuts to have experienced this rolling cloud in the north of Portugal. Felt like a tsunami out of a movie! 😂

Apparently it was 150km long, stretching from Figueira da Foz all the way up to Vila do Conde, which is close to where I was. pic.twitter.com/BOnr4knsJe — Helder (@HelderHP) June 30, 2025

Όμως - παρά την τρομακτική εμφάνισή του - στην πραγματικότητα δεν κρύβει κανέναν κίνδυνο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Tsunami cloud in Portugal 🌊☁️ pic.twitter.com/LTwsUNzkUZ — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) June 30, 2025

Το πυκνό σύννεφο που μοιάζει με τσουνάμι εμφανίζεται όταν συγκρούονται θερμές και ψυχρές αέριες μάζες.

Ο ειδικός στο κλίμα Mário Marques δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην Πορτογαλία αυτό το φαινόμενο.

Ωστόσο, είναι το «σύννεφο τσουνάμι» είναι πιο συνηθισμένο στην Αυστραλία, όπου ο κρύος αέρας από την Τασμανία συγκρούεται με τον ζεστό αέρα από την ηπειρωτική χώρα.

Πηγή: skai.gr

