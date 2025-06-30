Αυτό το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά στη Σεβίλλη την κατασκευή του πρώτου της κτιρίου καθαρών θετικών εκπομπών. Σύμβολο βιωσιμότητας και καινοτομίας, οι νέες εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Επιτροπής στη Σεβίλλη θα είναι το πρώτο κτίριο που θα ενσωματώνει πλήρως τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.

Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν μίλησε στην εναρκτήρια τελετή, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για βιώσιμη αρχιτεκτονική.

Το έργο σκοπεύει να πάει πέρα από τον στόχο του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, αντισταθμίζοντας CO₂ από την ατμόσφαιρα, κυρίως μέσω της παραγωγής ηλιακής ενέργειας που υπερβαίνει κατά πολύ τις δικές του λειτουργικές ανάγκες. Εμπνευσμένο από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Σεβίλλης, θα είναι το πρώτο θεσμικό κτίριο της ΕΕ αυτής της κλίμακας που θα έχει καθαρές θετικές εκπομπές. Η κατασκευή αναμένεται να διαρκέσει δύο χρόνια.

Στην εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε διαδικτυακά στη 13:00 ώρα Ελλάδας, συμμετείχαν επίσης η Επίτροπος Νεοφυών Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτομίας, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Γιέσικα Ρούσβαλ και εκπρόσωποι της ισπανικής κυβέρνησης.

Η Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, Επίτροπος Νεοφυών Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτομίας, δήλωσε σχετικά: «Χάρη σε μια εκπληκτική διοργανική συνεργασία, αυτό είναι το πρώτο απτό παράδειγμα της Επιτροπής για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, μια πρωτοβουλία που μας δίνει την ευκαιρία να μετασχηματίσουμε την κοινωνία —από τις μικρές επιχειρήσεις έως τις μειονεκτούσες γειτονιές— καθιστώντας την πιο βιώσιμη και βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής στην Ευρώπη. Σήμερα βλέπουμε ποια είναι η πραγματική πορεία προς την καινοτομία.»

Οι εγκαταστάσεις του JRC στη Σεβίλλη εγκαινιάστηκαν το 1994 και φιλοξενούν πάνω από 400 διεθνείς εργαζομένους, παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα για την υποστήριξη βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως η καινοτομία, η οικονομική μοντελοποίηση, η δημοσιονομική πολιτική, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

