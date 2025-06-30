Δέκα έξι διαμερίσματα στη Γαλλία, μεταξύ αυτών το Παρίσι και η περιοχή του, τέθηκαν σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για καύσωνα για αύριο Τρίτη, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, προβλέποντας πως η ζέστη θα είναι ιδιαιτέρως αποπνικτική στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα είναι το υψηλότερο επίπεδο υγειονομικού συναγερμού στη Γαλλία (μετά το κίτρινο και το πορτοκαλί) και επιτρέπει στις αρχές να ενεργήσουν και να περιορίσουν ορισμένες δραστηριότητες. Αντιστοιχεί σε έναν ακραίο καύσωνα, σπάνιο για τη διάρκειά του, την έντασή του, το γεωγραφικό εύρος του και με έναν ισχυρό αντίκτυπο για την υγεία στο σύνολο του πληθυσμού.

Πέραν της πρωτεύουσας, ο συναγερμός αφορά τα όμορα διαμερίσματα και ορισμένα διαμερίσματα που βρίσκονται κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού.

Η τελευταία φορά που κηρύχθηκε ένας τέτοιος συναγερμός για τη Γαλλία ήταν τον μήνα Αύγουστο του 2023. Στην περιφέρεια του Παρισιού, είναι η πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια (7 έως 12 Αυγούστου του 2020) που αυτό το επίπεδο συναγερμού τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με τη Météo-France.

«Η κορύφωση του καύσωνα στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού θα είναι πολύ σφοδρή την Τρίτη και τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη» με μια ζέστη «ιδιαίτερα δύσκολη», προειδοποιεί η Météo-France.

Η Τρίτη θα είναι η θερμότερη ημέρα αυτού του επεισοδίου με πολύ αυξημένες ελάχιστες θερμοκρασίες, μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου, ενδεχομένως και υψηλότερες κατά τόπους και τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ 36 και 40 βαθμών Κελσίου, ενδεχομένως 41 βαθμούς Κελσίου στα διαμερίσματα που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό.

Ήδη, σύμφωνα με τη Météo-France, η Γαλλία γνώρισε τη θερμότερη νύχτα (Κυριακή προς Δευτέρα) που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Ιούνιο, ενώ και η σημερινή ημέρα, Δευτέρα, καταγράφει ένα μηνιαίο ρεκόρ.

«Η νύχτα που μόλις βιώσαμε είναι η θερμότερη νύχτα που η Γαλλία κατέγραψε» τον Ιούνιο, «καθώς ο δείκτης νυχτερινής θερμοκρασίας σε εθνικό επίπεδο έφθασε τους 20,2 βαθμούς Κελσίου, υπερβαίνοντας τους 20,1 βαθμούς Κελσίου της 27η Ιουνίου του 2019», δήλωσε ο μετεωρολόγος Ματιέ Σορέλ.

Για τη Δευτέρα, «ο θερμικός δείκτης μέσης θερμοκρασίας έφθασε στους 28 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας τη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, τους 27,9 βαθμούς Κελσίου, την 27η Ιουνίου του 2019», συμπλήρωσε.

Εξήντα οκτώ διαμερίσματα στη Γαλλία, εκ των συνολικά 101, παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό.

Μονάχα τα διαμερίσματα κοντά στη Μάγχη και τα σύνορα με το Βέλγιο καταγράφουν θερμοκρασίες κάτω των 34 βαθμών Κελσίου.

Πρώιμο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη

Πέραν της Γαλλίας, συναγερμούς για την υγεία εξέδωσαν οι αρχές σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γερμανία. Ακόμα και η Ολλανδία, που είναι συνηθισμένη σε ένα ηπιότερο κλίμα, εξέδωσε προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά υγρασίας.

«Μεγάλα τμήματα της δυτικής Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπα με ακραία ζέστη και συνθήκες καύσωνα που συνήθως παρατηρούνται τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, παρά τον Ιούνιο», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέργκες, επικεφαλής για το Κλίμα στην υπηρεσία της ΕΕ Copernicus.

Οι θερμοκρασίες ήταν, σε ορισμένες περιοχές, 5-10 βαθμούς υψηλότερες σε σύγκριση με το επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκονται αυτήν την εποχή του χρόνου, υπογράμμισε η ίδια.

Στη Γαλλία, πυρκαγιές ξέσπασαν χθες στο Οντ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε στους 40 βαθμούς Κελσίου, μετατρέποντας σε στάχτη 4.000 στρέμματα και οδηγώντας στην εκκένωση μίας κατασκήνωσης κι ενός μοναστηριού, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι φωτιές τέθηκαν υπό έλεγχο, δεν έχουν, ωστόσο, ακόμη σβηστεί, έγινε γνωστό σήμερα.

«Ψήνεται» η Δυτική Ευρώπη

Από τους θεατές που περίμεναν στην ουρά για το τουρνουά τένις του Γιουίμπλετον έως τους τουρίστες στο Κολοσσαίο της Ρώμης και στη Σεβίλλη της Ισπανίας, πολίτες «καίγονται» από τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Είναι περίπου 20 βαθμοί πιο ζεστά σε σύγκριση με όσο είμαι συνηθισμένος και έχω καεί σε όλο μου το σώμα», δήλωσε ο Σκοτ Χέντερσον, που ήρθε από τη Σκοτία για να παρακολουθήσει το διάσημο τουρνουά.

Η Ισπανία οδεύει προς τον θερμότερο Ιούνιο στα χρονικά, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

«Τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, η έντονη ζέστη θα συνεχιστεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας», δήλωσε ο Ρούμπεν ντελ Κάμπο, ένας εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΜΕΤ.

Στη Σεβίλλη, στη νότια Ισπανία, όπου ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για μια σύνοδο του ΟΗΕ, ο υδράργυρος έφθασε στους 42 βαθμούς Κελσίου.

«Είναι φρικτά», δήλωσε ο δημοτικός υπάλληλος Μπερνάμπε Ρούφο, καθώς καθάριζε ένα σιντριβάνι. «Πρέπει να αναζητάμε συνεχώς ένα σκιερό μέρος».

Η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα ήταν 43,7 βαθμοί Κελσίου στο Ελ Γρανάδο.

Στην Ιταλία, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινους συναγερμούς για καύσωνα σε 16 πόλεις, μεταξύ άλλων στη Ρώμη και το Μιλάνο. Η περιφέρεια της Λομβαρδίας σχεδιάζει να απαγορεύσει την εργασία σε εξωτερικούς χώρους τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα των συνδικαλιστικών ενώσεων.

Στη Γερμανία, σε ισχύ βρίσκονται σήμερα προειδοποιήσεις των αρχών για υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές στο δυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση του νερού.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

