Η Μεσόγειος κατέγραψε την Κυριακή ρεκόρ θερμοκρασίας επιφάνειας θαλάσσης για Ιούνιο μήνα

Η Μεσόγειος κατέγραψε χθες Κυριακή την υψηλότερη θερμοκρασία επιφάνειας θαλάσσης που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούνιο, με μέσο όρο 26,01 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus που αναλύθηκαν από το Météo-France.

«Δεν έχουμε μετρήσει ποτέ τόσο υψηλή θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο, σε μια μέρα, κατά μέσο όρο σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσιμπό Ζιναλντό, ερευνητής στο Κέντρο Δορυφορικών Μετεωρολογικών Μελετών (CEMS) στο Λανιόν (Κοτ ντ’ Αρμόρ).

Η μέση θερμοκρασία της Μεσογείου είναι αυτή τη στιγμή 3 βαθμούς υψηλότερη από τους εποχιακούς βαθμούς για την περίοδο 1991-2020, με διακυμάνσεις που υπερβαίνουν τους 4 βαθμούς γύρω από τις γαλλικές και ισπανικές ακτές, τόνισε ο ερευνητής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.