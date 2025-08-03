Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Γαρδίκι Θεσπρωτίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:55 σε απόκρημνο, δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, που ακόμη καπνίζει.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δύσβατο της περιοχής δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς τα οχήματα δεν έχουν πρόσβαση, με αποτέλεσμα η φωτιά να προσεγγίζεται μόνο από τα πεζοπόρα τμήματα.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επιπλέον, πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15.00 σε αγροτοδασική έκταση στη Γλυκή Πάργας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο και γίνεται διαβροχή κυρίως σε σημεία που καπνίζουν.

Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη μέσω του 112 σε κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γλυκή της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, 9 οχήματα, ενώ ρίψεις κάνουν και εναέρια μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

