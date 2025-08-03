Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γλυκή Θεσπρωτίας - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Είναι η δεύτερη φωτιά στη Θεσπρωτία μετά από αυτήν που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Γαρδίκι

Πυροσβεστική

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Γλυκή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η δεύτερη μετά από αυτήν που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Γαρδίκι.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λίγο πριν τις 16:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Γλυκή να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. 

