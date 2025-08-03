Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γλυκή Θεσπρωτίας - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Γλυκή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η δεύτερη μετά από αυτήν που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Γαρδίκι.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λίγο πριν τις 16:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Γλυκή να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γλυκή της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2025

Πηγή: skai.gr

