Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν το απόγευμα να οριοθετήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι (14:15) σε δασική έκταση στη Μικρά Σάντα Ημαθίας, στις παρυφές της Εγνατίας Οδού, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η φωτιά ξέσπασε στις 14:15 το μεσημέρι και αμέσως ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τόσο επίγειες όσο και εναέριες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Καμία απειλή για κατοικημένες περιοχές

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, «προς το παρόν δεν απειλείται καμία κατοικημένη περιοχή», καθώς η φωτιά καίει σε δύσβατη, δασική ζώνη. Οι δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά κάθε ενδεχόμενο αλλαγής της κατάστασης, υπό τον φόβο ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

