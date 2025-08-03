Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Γαρδίκι Θεσπρωτίας.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Στη «μάχη» βρίσκονται και εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
#υρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γαρδίκι Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2025
