Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά τώρα στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας – Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα

Φωτια

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Γαρδίκι Θεσπρωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Στη «μάχη» βρίσκονται και εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Θεσπρωτία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark