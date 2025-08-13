Συναγερμός για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και την Πέμπτη – Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη βασίζεται στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος δείχνει ότι πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς έχουν τεθεί οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, όπως και η νήσος Σαμοθράκη)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου)

Επικαιροποιημένα μέτρα ετοιμότητας και πρόληψης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει αρμόδιες κρατικές αρχές, περιφέρειες και δήμους ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και επιφυλακής. Παράλληλα, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δασικές εκτάσεις και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης και υπευθυνότητας από όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα όσον αφορά δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ενέργειες όπως κάψιμο ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα ή συσκευές συγκόλλησης), υπαίθριες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών ή ρίψη αναμμένων τσιγάρων απαγορεύονται αυστηρά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Επιπλέον, τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η καύση των αγρών την περίοδο αυτή.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί εστία πυρκαγιάς, καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.

Για αναλυτικές οδηγίες προστασίας και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα δάση και τις δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να συμβουλευτούν τη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

