Στα άδυτα του ΕΣΚΕΔΙΚ - Δείτε πώς γίνεται η διαχείριση των πυρκαγιών στο War Room της Πολιτικής Προστασίας

Τετάρτη 13 Αυγούστου, δύο μέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο, και στο war room του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για τη Διαχείριση Κρίσεων, οι επιτελείς της Πυροσβεστικής και των άλλων κλάδων που συμμετέχουν στη διαχείριση των πυρκαγιών, βιώνουν το πιο δύσκολο διήμερο του φετινού καλοκαιριού.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Πάτρας, όπου χθες Τρίτη, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ, ξέσπασε τέταρτο μέτωπο φωτιάς στα Συχαινά, κοντά στην Περιμετρική Πατρών, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τα άλλα τρία στα οποία επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, καθώς βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από αυτά, και χρειάστηκε να γίνει εκ νέου διασπορά των μέσων πυρόσβεσης και του προσωπικού. Υπενθυμίζεται ότι χθες οι άνεμοι σε πολλές περιοχές της χώρας ήταν κοντά στα 9 μποφόρ.



Η σκληρή μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες σε όλη τη χώρα, σε Αχαϊα, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Χίο και Άρτα συνεχίζεται, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας είναι σε συνεχή επαφή με τους επικεφαλής στο πεδίο για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, ωστόσο η ένταση που υπάρχει στο χώρο συνοδεύεται από την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό που τους διακρίνει.



Στο πεδίο, κανείς από τις γυναίκες και τους άνδρες της Πυροσβεστικής δεν κάνει πίσω, και ξεπερνώντας τα όριά τους, είναι δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται από την πύρινη λαίλαπα. Σε κάποιες περιοχές, όπως η Πρέβεζα ή η Άρτα, οι κάτοικοι δεν είχαν έρθει ξανά αντιμέτωποι με τόσο μεγάλες πυρκαγιές, που προκλήθηκαν από πολλαπλές εστίες και είδαν για πρώτη φορά να απειλούνται τα σπίτια τους και το φυσικό περιβάλλον.



Με τη βοήθεια των drones και της σύγχρονης τεχνολογίας η εικόνα μεταφέρεται απευθείας στο ΕΣΚΕΔΙΚ, από την έναρξη πλέον των συμβάντων που αναφέρονται στο Κέντρο, και σε λίγα δευτερόλεπτα έχει δοθεί η εντολή στη διπλανή αίθουσα όπου εδρεύει η UNIT2 που εποπτεύει τα εναέρια, για να υπάρξει άμεση προσβολή των εστιών των πυρκαγιών από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.



Από το πρώτο φως της μέρας επιχειρούν σήμερα σε κύκλους σε όλη τη χώρα 45 εναέρια, με τα 18 από αυτά να δουλεύουν στα μέτωπα της Αχαϊας, 7 στη Χιο, 5 στη Ζάκυνθο, 5 στη Φιλιππιάδα και τα υπόλοιπα στις μικρότερες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.



Λίγο πιο δίπλα, στη μεγάλη αίθουσα του ΕΣΚΕΔΙΚ, τα στελέχη του 112 βγάζουν «στον αέρα» τα μηνύματα για τις εκκενώσεις, οι οποίες ζητούνται από τους δημάρχους κάθε περιοχής, καθώς προτεραιότητα στο επιχειρησιακό κομμάτι είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι σύνδεσμοι της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, της Δασικής Υπηρεσίας και του Στρατού δουλεύουν δίπλα-δίπλα σε βάρδιες όλο το 24ωρο.



Υπενθυμίζεται ότι φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει περισσότερους μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες παρά ποτέ, συνολικά περισσότερους από 18.000. Σε αυτούς περιλαμβάνονται περίπου 1.500 δασοκομάντος, μία δύναμη που συγκροτήθηκε πριν τρία χρόνια ώστε να αυξηθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες της πυροσβεστικής σε δασικές εκτάσεις. Σημαντική ενίσχυση έχει επιτευχθεί και στον στόλο των οχημάτων, που έχουν αυξηθεί κατά 270 την τελευταία τριετία και πλέον αγγίζουν τα 3.700.



Επίσης, η Ελλάδα φέτος διαθέτει για μία ακόμα χρονιά περισσότερα από 80 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης (εθνικά και μισθωμένα), τη στιγμή που το 2019 ο στόλος ανερχόταν σε 61 αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στη χώρα εδώ.

Πηγή: skai.gr

