Μια ακόμη εφιαλτική νύχτα ζει η χώρα, καθώς εδώ και ώρες πολλές περιοχές βρίσκονται στο έλεος της φωτιάς. Από την Αχαΐα ως τη Χίο και από την Πρέβεζα ως τη Ζάκυνθο, τα πύρινα μέτωπα απλώνονται ανεξέλεγκτα, υψώνοντας στον ορίζοντα ένα τρομακτικό, πορτοκαλί τείχος. Η εικόνα είναι δραματική με εκκενώσεις οικισμών, μεταφορά περιστατικών σε νοσοκομεία, κλείσιμο Κέντρων Υγείας. Η πύρινη λαίλαπα έχει ήδη σαρώσει δάση, καλλιέργειες, σπίτια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στάβλους, αθλητικά συγκροτήματα, χιλιάδες ελαιόδεντρα, ενώ αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα που αποστέλλει το 112 για εκκενώσεις περιοχών.

Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι παλεύουν στα όρια των αντοχών τους για να συγκρατήσουν την καταστροφή, ενώ οι ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια.

Η ελπίδα στρέφεται στην εξασθένηση των ανέμων και στο πρώτο φως της ημέρας, όταν τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν να ξαναριχτούν στη μάχη.

Ανεξέλεγκτα μαίνονται τα μέτωπα σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο.

152 πυρκαγιές σε 48 ώρες

Με βάση την έκτακτη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχο Βασίλη Βαρθακογιάννη, μέσα στο τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα μέτωπα των πυρκαγιών, διατέθηκαν και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα, καθώς και όλες οι δυνάμεις των υπόλοιπων φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας.

Συνολικά και έως τις 23.00 το βράδυ της Τρίτης, είχαν εκδοθεί 34 μηνύματα από το 112, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα, ενώ από την αστυνομία τον στρατό και το λιμενικό, απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες.

Στην Αχαΐα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα 10 πολίτες στο νοσοκομείο του Ρίου και σε Κέντρο Υγείας, άλλοι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Χίου και 4 στο νοσοκομείο της 'Αρτας, ενώ σε επιφυλακή είναι το ΕΚΑΒ σε Χίο, Πρέβεζα, Αχαΐα και όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές.

