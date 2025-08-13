Το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 11:30 στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, θα αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι την ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας

Η σορός θα αποτεφρωθεί, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης.

«Το Σάββατο 16 Αυγούστου 11.30 π.μ. αποχαιρετούμε στη Ριτσώνα την αγαπημένη μας συνάδελφο Σοφία Σεϊρλή», έγραψε στη λιτή του ανακοίνωση ο Νίκος Καραγιώργης.

Πηγή: skai.gr

