Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή – Η σορός της θα αποτεφρωθεί

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι την ηθοποιό που βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας

Το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 11:30 στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, θα αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι την ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας

Η σορός θα αποτεφρωθεί,  όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης. 

«Το Σάββατο 16 Αυγούστου 11.30 π.μ. αποχαιρετούμε στη Ριτσώνα την αγαπημένη μας συνάδελφο Σοφία Σεϊρλή», έγραψε στη λιτή του ανακοίνωση ο Νίκος Καραγιώργης.

