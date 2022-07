Στην Ινδία εμφανίστηκαν άγρια τσιτάχ για πρώτη φορά από το 1952

Tσιτάχ πρόκειται να επιστρέψουν στα δάση της Ινδίας αυτόν τον Αύγουστο, για πρώτη φορά μετά από 70 και πλέον χρόνια, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, σύμφωνα με τη «Guardian».

Οκτώ τσιτάχ από τη Ναμίμπια θα περιφέρονται ελεύθερα στο εθνικό πάρκο Kuno-Palpur στο κρατίδιο Μαντνιά Πραντές, στο πλαίσιο των προσπαθειών να επανενταχθούν τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Μόνο περίπου 7.000 τσιτάχ παραμένουν στη φύση παγκοσμίως και τα ζώα κατατάσσονται στα ευάλωτα είδη, σύμφωνα με τον κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης. Η Ναμίμπια έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό τσιτάχ στον κόσμο.

Οι αξιωματούχοι εργάζονται για τη μετεγκατάσταση των ζώων από το 2020, αφού το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας ανακοίνωσε ότι τα αφρικανικά τσιτάχ μπορούν να επιστρέψουν σε μια προσεκτικά επιλεγμένη τοποθεσία.

Η κίνηση συμπίπτει με την 75η Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας, γιορτάζοντας τα τσιτάχ ως σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ινδίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ινδίας, Bhupender Yadav, έγραψε στο Twitter: «Η συμπλήρωση των 75 ένδοξων χρόνων της Ανεξαρτησίας με την αποκατάσταση του ταχύτερου χερσαίου εμβληματικού είδους, του τσιτάχ, στην Ινδία, θα αναζωπυρώσει την οικολογική δυναμική του τοπίου».

Happy to share that India has signed a historic MoU with Namibia to promote Wildlife Conservation and Sustainable Biodiversity Utilization. The MoU seeks to promote conservation and restoration of cheetah in their former range from which the species went extinct. pic.twitter.com/MNVyw8S2eQ