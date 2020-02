«Μαύρισε» ο ουρανός στο Μπαχρέιν μετά την… επιδρομή ακρίδων!

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο το σκηνικό θυμίζει αποκάλυψη. Μάλιστα, πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους καθώς οι ακρίδες «επιτίθονταν» στα παρμπρίζ, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην έχουν επαρκή ορατότητα.

Ωστόσο, οι τοπικές Αρχές καθησυχάζουν τους πολίτες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος «πανικού». Προσφάτως, σμήνη ακρίδων κατέστρεψαν σοδιές στην Αφρική κι έφτασαν ως την Κίνα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πάπιες μετατράπηκαν σε… κομάντο για να σταματήσουν την εισβολή των εντόμων.

Allaah likened the way we will emerge from our graves on the day of judgement to how locusts spread.



Visualise it! pic.twitter.com/MwWDZRtKup