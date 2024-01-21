Για την απελευθέρωση των ιών που έχουν παγιδευτεί σε πάγους στη Σιβηρία προειδοποιούν οι επιστήμονες, καθώς γνωρίζουν εδώ και χρόνια πως τα μικρόβια Methuselah (κύτταρα που παραμένουν σε αδράνεια στον μόνιμο παγετό) μπορούν να πολλαπλασιατούν και να εξαπλωθούν αν βγούν από τον πάγο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να προειδοποιούν για τον κίνδυνο μιας νέας θανατηφόρας πανδημίας η οποία θα ξεκινήσει με αφορμή την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το 2023 αποτέλεσε τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, επομένως όλο και περισσότερος παγετός που καλύπτει το ένα τέταρτο του βόρειου ημισφαίριου, λιώνει.

Το World Wide Fund for Nature (WWF) αναφέρει ότι η μέση θερμοκρασία της Αρκτικής έχει ήδη αυξηθεί με ρυθμό τρεις φορές υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και είναι η περιοχή με τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής της μέσης θερμοκρασίας.

Ο Jean-Michel Claverie, γενετιστής στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille στη νότια Γαλλία, είπε στον Observer: «Το κρίσιμο σημείο για το permafrost (μόνιμα παγωμένο έδαφος) είναι ότι είναι κρύο, σκοτεινό και στερείται οξυγόνου, το οποίο είναι τέλειο για τη διατήρηση του βιολογικού υλικού. «Θα μπορούσατε να βάλετε ένα γιαούρτι σε permafrost και μπορεί να είναι ακόμα βρώσιμο 50.000 χρόνια αργότερα».

Ακόμη δήλωσε ότι η εξαφάνιση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής, που προκαλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Σχέδια εξορύξεων

«Αυτό επιτρέπει την κυκλοφορία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στη Σιβηρία. Σχεδιάζονται τεράστιες εξορυκτικές εργασίες και πρόκειται να ανοίξουν τεράστιες τρύπες στον βαθύ μόνιμο πάγο για την εξαγωγή πετρελαίου και μεταλλευμάτων. Αυτές οι επεμβάσεις θα απελευθερώσουν τεράστιες ποσότητες παθογόνων που εξακολουθούν να ευδοκιμούν εκεί. Οι ανθρακωρύχοι θα μπουν και θα αναπνεύσουν τους ιούς. Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές».

Οι επιστήμονες έχουν μιλήσει εδώ και καιρό για τον κίνδυνο εισαγωγής των Methuselah στον σύγχρονο κόσμο, λέγοντας ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταπολεμηθούν, δεδομένου του πόσο διαφορετικά είναι από τα σύγχρονα παθογόνα.

Ο Claverie, μαζί με μια ομάδα άλλων επιστημόνων, δημοσίευσαν έρευνα η οποία έδειξε ότι περίπου ένα στα εκατό αρχαία παθογόνα προκαλούσαν μεγάλες διαταραχές στα οικοσυστήματα.

Αν και ο αριθμός φαίνεται μικρός, η έρευνα της ομάδας ισχυρίζεται ότι τέσσερα εκατομμύρια κύτταρα ξεφεύγουν από τον μόνιμο πάγο κάθε χρόνο με τους σημερινούς ρυθμούς.

«Το 1% των 4 εκατομμυρίων είναι ένας αριθμός που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν καν να συλλάβουν. Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες για να συμβεί αυτό.

«Η πιθανότητα είναι σπάνια για έναν μεμονωμένο ιό, αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί πιθανοί ιοί», είπε στο CNN ο Corey Bradshaw, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παγκόσμιας Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Flinders στην Αυστραλία .

Πέρυσι, επιστήμονες από τη Ρωσία, τη Γερμανία και τη Γαλλία εντόπισαν έξι αρχαίες ασθένειες παγιδευμένες στον μόνιμο πάγο που είχαν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ανείπωτη καταστροφή στον κόσμο.

