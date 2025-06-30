Τον προβληματισμό της εκφράζει η δημοτική Αρχή του Αποκόρωνα Χανίων σχετικά με την εξαφάνιση του σαλιγκαριού από την περιοχή, κάνοντας παράλληλα έκκληση για επιστημονική διερεύνηση και δράση.

Αφορμή για να τεθεί το ζήτημα στάθηκε η μεγάλη επιτυχία της φετινής «Χοχλιδοβραδιάς» στον Κεφαλά Αποκορώνου, η οποία συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη μοναδική γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής.

Ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, απευθύνει δημόσια έκκληση προς τους αρμόδιους επιστημονικούς και κρατικούς φορείς για την άμεση διερεύνηση ενός φαινομένου που απειλεί να αφανίσει ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της τοπικής φυσιογνωμία, τον χοχλιό.

Ο κ. Κουκιανάκης επισημαίνει, «ο Αποκόρωνας υπήρξε παραδοσιακά η "μάνα του σαλιγκαριού"» στην Κρήτη. Οι χοχλιοί δεν ήταν απλώς ένα τρόφιμο, ήταν στοιχείο ταυτότητας, αυτάρκειας, βιοπορισμού και πολιτιστικής μνήμης».

Ωστόσο, η φυσική παρουσία τους σχεδόν έχει εκλείψει, όπως σημειώνεται από κατοίκους, συλλόγους αλλά και την ίδια τη δημοτική Αρχή.

Τα σαλιγκάρια (χοχλιοί) τηγανισμένα και με σκόρδο, είναι ένα από τα νόστιμα πιάτα της Κρητικής κουζίνας

Συγκεκριμένα, παρατηρούνται ραγδαία μείωση του φυσικού πληθυσμού, εξαφάνιση από ελαιώνες, χορτολιβαδικές περιοχές και φρύγανα, πλήρης υποχώρηση της παραδοσιακής συλλογής, αντικατάσταση από εισαγόμενα σαλιγκάρια αμφιβόλου ποιότητας.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη μελέτη, εντοπίζονται ως πιθανοί λόγοι η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, οι κλιματικές μεταβολές (ξηρασίες, απότομες βροχές), η αλλοίωση ή καταστροφή ενδιαιτημάτων, οι εισαγόμενες ασθένειες και τα παράσιτα.

Ο Δήμος Αποκορώνου ζητά τη διενέργεια επιστημονικής επιτόπιας έρευνας στην περιοχή, την ένταξη του σαλιγκαριού σε προγράμματα προστασίας τοπικής πανίδας, καθώς επίσης τη συνεργασία με πολιτιστικούς και αγροτικούς φορείς για δράσεις ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, προτείνει την προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων εκτροφής ή φυσικής ανασύσταση πληθυσμών και την αναγνώριση του χοχλιού ως στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της περιοχής.

Όπως τονίζει ο κ. Κουκιανάκης, «δεν πρόκειται μόνο για ένα περιβαλλοντικό ή διατροφικό ζήτημα. Ο χοχλιός είναι σύμβολο του Αποκόρωνα. Αν χαθεί, χάνουμε ένα μικρό αλλά σπουδαίο μέρος της ταυτότητας, της μνήμης και της ψυχής του τόπου μας. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ερευνητικούς, επιστημονικούς και διοικητικούς, να συνδράμουν άμεσα, ώστε να διασωθεί και να προστατευτεί αυτό το αναντικατάστατο στοιχείο του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

