Ο καύσωνας «Πλούτο» πλήττει την Ιταλία

Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν και φέτος την Ιταλία, καθώς το επικίνδυνο κύμα καύσωνα με την ονομασία «Πλούτο» παραμένει ανυποχώρητο, επηρεάζοντας σχεδόν το σύνολο της χώρας. Από την Νάπολη έως το Μιλάνο και τη Ρώμη, ο υδράργυρος παραμένει σταθερά σε τιμές-ρεκόρ, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν, ακόμη και να ξεπερνούν, τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Έντονη και παρατεταμένη ζέστη σε όλη την Ιταλία

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το νέο κύμα καύσωνα δεν αναμένεται να υποχωρήσει πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Το Μιλάνο καταγράφει ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, συγκεκριμένα 7 με 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα συνήθη για το τέλος Ιουνίου επίπεδα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αυτά επιτείνουν τις ανησυχίες για την σταδιακή μετατροπή της Ιταλίας σε μια «τροπική χώρα».

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα και συστάσεις

Η ονομασία «Πλούτο» αποδίδεται στον καύσωνα από τον ομώνυμο χαρακτήρα της Θείας Κωμωδίας του Δάντη, και δίνει το στίγμα της δριμύτητας του φαινομένου. Το ιταλικό υπουργείο Υγείας έχει απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις εξόδους τους κατά τις θερμότερες ώρες, ακόμα και όσοι δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ειδικά τις νυχτερινές ώρες, το έντονο ποσοστό υγρασίας σε πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία και η Βενετία κάνει τον ύπνο δύσκολο τόσο για κατοίκους όσο και για τουρίστες.

Ανακούφιση από τη ζέστη αναμένεται μονάχα στις ορεινές περιοχές των Άλπεων, όπου προβλέπονται μεμονωμένες βροχοπτώσεις. Στη συντριπτική πλειονότητα των ιταλικών πόλεων, οι κάτοικοι αναζητούν τρόπους δροσιάς: μια φέτα καρπούζι από τους πλανόδιους της Αιώνιας Πόλης, ή μια σύντομη επίσκεψη στις δημοτικές πισίνες, αν καταφέρουν να βρουν θέση.

Ιδιαίτερο πλήγμα δέχονται οι ηλικιωμένοι χωρίς κλιματιστικά, οι οποίοι επιλέγουν να περνούν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας σε σούπερ μάρκετ ή εμπορικά κέντρα για να αποφύγουν τις επικίνδυνες συνέπειες της ζέστης.

Καταπόνηση υποδομών και ανησυχία για το μέλλον

Στην περιφέρεια Βένετο, οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν φαινόμενα όπως η τήξη της ασφάλτου – ένα συμβάν που οι ντόπιοι είχαν να αντιμετωπίσουν από το ζεστό καλοκαίρι του 2003. Υπό τον φόβο της περαιτέρω αύξησης της ζέστης, οι κάτοικοι ανησυχούν για το τι θα φέρει ο Αύγουστος, ιδίως δεδομένου ότι για οικονομικούς λόγους όλο και περισσότεροι Ιταλοί θα παραμείνουν στις μόνιμες κατοικίες τους, χωρίς δυνατότητα για διακοπές, εν μέσω ακραίων συνθηκών.

Πηγή: Deutsche Welle

