Ολοκληρώθηκε την Κυριακή στο Ρίο ντε Τζανέιρο η σύνοδος U20 η συνάντηση δηλαδή εκπροσώπων μεγαλουπόλεων από τις χώρες της ομάδας G20, της οποίας προεδρεύει φέτος η Βραζιλία. Φέτος στο Ρίο συναντήθηκαν δήμαρχοι και αντιπροσωπείες από 38 πόλεις για να συζητήσουν θέματα, που εκτείνονται από την οικονομία και το κλίμα έως την αστική ανάπτυξη και με νωπές τις εντυπώσεις από μεγάλες φυσικές καταστροφές των τελευταίων μηνών.

Μεγάλες πόλεις, μεγάλες καταστροφές

Οι μεγάλες πόλεις αποδεικνύονται τελικά πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, κάτι που επεσήμανε και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στην καταληκτική του ομιλία: «Τα αστικά κέντρα είναι δυσανάλογα εκτεθειμένα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με την άνοδο της στάθμης των ωκεανών, τα κύματα καύσωνα, την ανασφάλεια για το νερό και τις συντριπτικές πλημμύρες, όπως αυτές που είδαμε πρόσφατα στη νότια Βραζιλία, την Κολομβία και την Ισπανία».



Την δική του εμπειρία από μια χρονιά που τις μεγάλες καταστροφές από φωτιές ακολούθησαν φονικές πλημμύρες έδωσε και ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς.



«Υποφέραμε επίσης από πλημμύρες που έπληξαν σημαντικές πόλεις της χώρας μας. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές, διότι οι πόλεις με χαμηλό εισόδημα και οι πόλεις με υψηλό εισόδημα θα μπορούσαν να είναι εξίσου ευάλωτες στην κλιματική κρίση».

Το δράμα της Γάζας

Ο Ινάσιο Λούλα δεν παρέλειψε να αναφερθεί πάντως και σε άλλες καταστροφές που δεν οφείλονται στο κλίμα, αλλά απολύτως στον ανθρώπινο παράγοντα: «Η Λωρίδα της Γάζας, ένας από τους αρχαιότερους αστικούς οικισμούς της ανθρωπότητας, που χρονολογείται 4.000 χρόνια προ Χριστού, καταστράφηκε κατά τα δύο τρίτα του εδάφους της από αδιάκριτους βομβαρδισμούς. Το 80% των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης δεν υπάρχει πλέον. Κάτω από τα χαλάσματα, βρίσκονται περισσότερες από 40.000 ζωές που αφαιρέθηκαν».

O «Νότος» στο προσκήνιο

Με ικανοποίηση κατέγραψαν πάντως πολλοί μετέχοντες το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Νότος δείχνει να διεκδικεί ολοένα και περισσότερο το δικαίωμα της συναπόφασης για τα κορυφαία ζητήματα του πλανήτη, τόσο γενικότερα, όσο και στο πλαίσιο του G20 όπως επεσήμανε η Μαρία Αντονιέτα ντελ Τεντέσκο Λινς οικονομολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο: «Είναι η τρίτη συνεχόμενη χώρα από τον Παγκόσμιο Νότο που κατέχει την προεδρία - είχαμε την Ινδονησία, την Ινδία και τη Βραζιλία τώρα. Και του χρόνου θα έχουμε τη Νότια Αφρική, η οποία θα έχει κάποιο περιθώριο να ηγηθεί της συζήτησης».



Ειδικά για την Αφρική, όπου υπάρχουν αρκετές μεγαλουπόλεις με σοβαρά προβλήματα σε υποδομές, οι ελπίδες από αυτή την προεδρία είναι μεγάλες. «Ιστορικά, οι αφρικανικές χώρες υποεκπροσωπούνται σε αυτές τις συναντήσεις παρά τη σημασία της ηπείρου. Και η Αφρικανική Ένωση κλήθηκε να συμμετάσχει στην G20 ως ένας πιο ισορροπημένος τρόπος εκπροσώπησης των αφρικανικών χωρών», σημειώνει ο Τόμας Μάρκες από το Ινστιτούτο Λατινοαμερικανικών Σπουδών GIGA του Αμβούργου.





