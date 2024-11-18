Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τουλάχιστον 24 κύματα καύσωνα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, που προηγουμένως θα ήταν αδύνατο να εκδηλωθούν, οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, συμπεραίνει ανάλυση εκατοντάδων επιστημονικών εκθέσεων που αναδεικνύει η εφημερίδα Guardian.

Η ανάλυση από την ιστοσελίδα Carbon Brief, που ασχολείται με την κλιματική αλλαγή, δείχνει ότι οι πιθανότητες εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία θα ήταν σχεδόν μηδενικές αν δεν υπήρχε η υπερθέρμανση του πλανήτη που έχει προξενηθεί από τις εκπομπές ρύπων από ορυκτά καύσιμα.

Οι αναλύσεις συμπεραίνουν επίσης πως 550 καύσωνες, πλημμύρες, καταιγίδες, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές έχουν καταστεί «σημαντικά πιο σοβαρές ή πιο συχνές» λόγω της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

Η εφημερίδα σημειώνει πως τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την ανάλυση μόνο λίγων εκ των ακραίων περιβαλλοντικών φαινομένων που έχουν σημειωθεί.

Οι αναλύσεις αφορούν τον αντίκτυπο της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά περίπου 1,3 βαθμούς Κελσίου, με τα στοιχεία να δείχνουν πως η θερμοκρασία αυτή μάλλον έχει ήδη ξεπεραστεί.

Οι ερευνητές καλούν τις χώρες που συμμετέχουν στην COP29 στο Μπακού να εφαρμόσουν βαθιές και ταχείες περικοπές στην εκπομπή επικίνδυνων ρύπων, αλλά και να χρηματοδοτήσουν επειγόντως τις ευάλωτες κοινότητες που χρειάζονται προστασία από τις κλιματικές αλλαγές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.