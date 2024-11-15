Θηλυκά βατράχια προσποιούνται πως πέθαναν για να μην κάνουν σεξ

Σε άλλο επίπεδο έχουν πάει το «έχω πονοκέφαλο», τα θηλυκά βατράχια τα οποία, όπως διαπίστωσαν επιστήμονες, προσποιούνται πως... έχουν πεθάνει προκειμένου να γλιτώσουν το σεξ!

Μπορεί βέβαια η διαπίστωση της παραπάνω πρακτικής να προκαλεί άφθονο γέλιο ωστόσο όπως επισημαίνεται σε σχετικά ευρήματα έρευνας του το Royal Society Open Science, η ενέργεια αυτή αποτελεί επί της ουσίας ένα μηχανισμό επιβίωσης των θηλυκών καθώς ο τρόπος που επιθυμούν τα αρσενικά την αναπαραγωγή, σε σχέση με αυτά, διαφέρει προκαλώντας επί της ουσίας δυσφορία στο «ασθενές φύλο».

Οι αυξημένες προσπάθειες των αρσενικών να ζευγαρώσουν, περιλαμβάνουν παρενόχληση, εξαναγκασμό και εκφοβισμό των θηλυκών, συνθήκες που όχι μόνο αποτελούν κώλυμα στην όλη αναπαραγωγική διαδικασία αλλά θέτουν τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο.

Πολλά αρσενικά προσκολλώνται σε ένα θηλυκό, το οποίο ως επί το πλείστον δεν μπορεί να απαλλαγεί.

Από τη βιβλιογραφία, διαπιστώνεται ότι τα θηλυκά βατράχια δεν έχουν κανένα άλλο μέσο να απορρίψουν τα ανεπιθύμητα αρσενικά, καταφεύγοντας έτσι ακόμη και στην αμυντική τακτική της τονικής ακινησία προκειμένου να κρύψει τα σημάδια ζωτικότητας και να αποφύγει το ζευγάρωμα και την παρενόχληση.

Πηγή: skai.gr

