Ένα πυκνό στρώμα τοξικού νέφους καλύπτει σήμερα τα περισσότερα τμήματα της βόρειας Ινδίας, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νέο Δελχί έφτασε σε επίπεδο πάνω από 60 φορές υψηλότερο από το ανώτατο όριο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με μετρήσεις της εταιρείας IQAir.

Η συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM2.5 (τα πιο επικίνδυνα γιατί διαχέονται απευθείας στο αίμα) μετρήθηκε το πρωί στα 907 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα σε ορισμένα σημεία της μεγαλούπολης των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με την IQAir.

Τα σωματίδια PM2.5 είναι καρκινογόνα και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων.

Η πόλη έρχεται αντιμέτωπη κάθε χειμώνα με ρεκόρ ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στις τοξικές αναθυμιάσεις από τα εργοστάσια και την οδική κυκλοφορία, στις οποίες προστίθενται αυτή την εποχή του χρόνου και αυτές από την εποχική καύση γεωργικών υπολειμμάτων.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι ασθενείς άνεμοι το χειμώνα, που διαρκεί από τα μέσα Οκτωβρίου έως τουλάχιστον τον Ιανουάριο στην Ινδία, εντείνουν το φαινόμενο.

Οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν το επίπεδο 4 του σχεδίου συναγερμού τους το απόγευμα της Κυριακής «προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του αέρα».

Τα περισσότερα σχολεία της περιοχής παρέμειναν σήμερα κλειστά, οι περιορισμοί της κυκλοφορίας έγιναν αυστηρότεροι και οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να προτιμήσουν τηλεργασία μέχρι νεοτέρας.

Τα σχολεία της πρωτεύουσας πραγματοποιούν σήμερα τα μαθήματα εξ' αποστάσεως με απόφαση των αρχών, με εξαίρεση δύο τάξεις γυμνασίου λόγω της επιδείνωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Εκτός από το κλείσιμο της πλειονότητας των τάξεων λήφθηκαν και άλλα μέτρα μεταξύ των οποίων περιορισμοί στα εργοτάξια και στην κίνηση των πετρελαιοκίνητων φορτηγών.

Η κυβέρνηση κάλεσε επίσης τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όλους όσοι πάσχουν από καρδιακά νοσήματα ή παθήσεις του πνεύμονα να «παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα καθώς και καρκίνο του πνεύμονα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούνιο έδειξε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για το 11,5% της θνητότητας στο Δελχί ή 12.000 θανάτους ετησίως.

Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας έκρινε ότι η πρόσβαση στον καθαρό αέρα ήταν θεμελιώδες δικαίωμα, διατάσσοντας τις κεντρικές και κρατιδιακές κυβερνήσεις να δράσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.