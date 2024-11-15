Το Δελχί, η πρωτεύουσα της Ινδίας, πνίγεται στην αιθαλομίχλη αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε έκτακτα μέτρα, κηρύσσοντας σε κατάσταση ανάγκη την πρωτεύουσα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σύμφωνα με τον Guardian oι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια καθώς και να απαγορεύσουν εξωτερικές εργασίες.

Το Δελχί και η γύρω μητροπολιτική περιοχή, βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για την ατμοσφαιρική ρύπανση το χειμώνα.

Οι επιστήμονες κρούουν των κώδωνα του κινδύνου, ότι η μόλυνση της ατμόσφαιρας στην πολυπληθέστερη πόλη του κόσμου θα μειώσει το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων έως και επτά χρόνια.

Η ποιότητα του αέρα στη βόρεια Ινδία έχει επιδεινωθεί από την περασμένη εβδομάδα. Τα επίπεδα των ρύπων PM2,5 – επικίνδυνα μικροσωματίδια που προκαλούν καρκίνο και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων - καταγράφηκαν πάνω από 50 φορές πάνω από το συνιστώμενο ημερήσιο μέγιστο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την Τετάρτη.

Το νέφος έχει γίνει πηγή δυστυχίας στο Δελχί, με διάφορες αποσπασματικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες να αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν μετρήσιμα το πρόβλημα.

Η αιθαλομίχλη προκάλεσε σειρά προβλημάτων σε ολόκληρη τη βόρεια Ινδία, συμπεριλαμβανομένων καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων και τρένων. Τα νοσοκομεία ανέφεραν αύξηση των ασθενών που έρχονται με αναπνευστικά και γαστρεντερικά προβλήματα που συνδέονται με τη ρύπανση σύμφωνα με τους γιατρούς.

Η κυβέρνηση απαγόρευσε επίσης την Πέμπτη απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να χρησιμοποιούν περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς και να αποφεύγουν τη χρήση άνθρακα και ξύλου για θέρμανση, χωρίς να αναφέρει πόσο καιρό θα ισχύουν τα μέτρα.

Οι σκουπιδότοποι του Δελχί οδηγούν στον ουρανό τις εκπομπές μεθανίου - Μέτρα και στο Πακιστάν

Τοξική ομίχλη έχει επίσης πνίξει το Παντζάμπ του Πακιστάν το οποίο οι αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η άδεια για το ιατρικό προσωπικό έχει ακυρωθεί, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι κλειστά μέχρι νεωτέρας και τα εστιατόρια θα κλείσουν στις 4 μ.μ. Οι αρχές επιβάλλουν lockdown στις πόλεις Μουλτάν και Λαχόρη και διακόπτουν τις κατασκευαστικές εργασίες και στα δύο μέρη.

«Η αιθαλομίχλη είναι επί του παρόντος μια εθνική καταστροφή», είπε ο Aurangzeb. «Δεν θα τελειώσουν όλα σε ένα μήνα ή ένα χρόνο. Θα αξιολογήσουμε την κατάσταση μετά από τρεις ημέρες και στη συνέχεια θα ανακοινώσουμε μια περαιτέρω στρατηγική».

Οι μέσες μετρήσεις του δείκτη ποιότητας του αέρα σε μέρη της Λαχώρης, μιας πόλης 11 εκατομμυρίων κατοίκων, ξεπέρασαν τις 600 την Παρασκευή. Οτιδήποτε πάνω από 300 θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία.

Η αιθαλομίχλη και στις δύο χώρες προκαλείται κυρίως από την καύση καλαμιών από τους αγρότες για να καθαρίσουν τα χωράφια τους για όργωμα, καθώς και τα εργοστάσια και τις αναθυμιάσεις της κυκλοφορίας. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι αργοί άνεμοι επιδεινώνουν την κατάσταση παγιδεύοντας θανατηφόρους ρύπους κάθε χειμώνα, που εκτείνεται από τα μέσα Οκτωβρίου έως τουλάχιστον τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.