του Θανάση Γκαβού
Οι φτωχές χώρες του κόσμου χρειάζονται χρηματοδότηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων το χρόνο από το 2030 για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ή να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, συμπεραίνει νέα μελέτη οικονομολόγων την οποία αναδεικνύει η εφημερίδα Guardian.
Οι πλούσιες χώρες αναμένεται να συμφωνήσουν κατά τη σύνοδο COP29 στο Μπακού στην ανάγκη χρηματοδότησης με το ποσό αυτό, αλλά πέντε χρόνια αργότερα, από το 2035.
Η έρευνα από την Υψηλού Επιπέδου Ομάδα Ειδικών για την Κλιματική Χρηματοδότηση δημοσιεύθηκε το πρωί της Πέμπτης.
Ο εκ των επικεφαλής των οικονομολόγων που απαρτίζουν την Ομάδα Ειδικών, ο Βρετανός λόρδος Στερν, δήλωσε: «Γίνεται πιο ακριβή (η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής) όσο περισσότερο περιμένουμε. Το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το 2030 είναι απολύτως εφικτό για τις πλούσιες χώρες, αλλά προϋποθέτει πραγματική δέσμευση και γρήγορες κινήσεις».
