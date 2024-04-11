Μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που απειλεί εννέα εκατομμύρια κατοίκους λαμβάνει η Μπογκοτά καθώς οι δεξαμενές νερού έφτασαν σε «ιστορικά χαμηλά» επίπεδα.

Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη το πρωί. Η Μπογκοτά και οι δεκάδες γύρω πόλεις έχουν χωριστεί σε εννέα διαφορετικές ζώνες που διακόπτουν το τρεχούμενο νερό για οικιακή χρήση για 24 ώρες σε κάθε ζώνη με εναλλαγή που θα ξαναρχίζει κάθε 10 ημέρες. Τα μέτρα θα επηρεάσουν περίπου 9 εκατομμύρια ανθρώπους.

Μέτρα περιορισμού για πρώτη φορά

Η Μπογκοτά είναι μια από τις υψηλότερες πρωτεύουσες στον κόσμο καθώς βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 2.600 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και τα αποθέματα νερού της εξαρτώνται από τη βροχή.

Υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί ότι τα σχολεία και τα νοσοκομεία θα έχουν συνεχή ανεφοδιασμό, ανέφεραν οι αρχές.

Τα μέτρα είναι μέρος των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που εισήγαγαν η κολομβιανή κυβέρνηση και ο δήμαρχος της πόλης αφού οι δεξαμενές έφτασαν σε «ιστορικά χαμηλά» επίπεδα.

Οι δεξαμενές Chuza και San Rafael, μέρος του συστήματος Chingaza που παρέχει το 70% του πόσιμου νερού της πόλης, βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμες θέσεις , σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Ας μην σπαταλήσουμε ούτε μια σταγόνα νερό στη Μπογκοτά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο δήμαρχος Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, προσθέτοντας, «αυτό θα μας βοηθήσει ώστε αυτοί οι περιορισμοί να αρθούν πιο γρήγορα ή να μειωθούν».

Ο Galán ζήτησε «μια αλλαγή στη χρήση του νερού που θα εξασφαλίσει με την πάροδο του χρόνου ότι τα αποθέματα θα είναι αρκετά για όλους», προσθέτοντας ότι ορισμένες από τις δεξαμενές έχουν αποθέματα νερού λιγότερα από 20% σε σύγκριση με τους τον μέσο όρο αυτής ης εποχής του χρόνου.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τις πόλεις της Λατινικής Αμερικής να αντιμετωπίζουν κρίσεις νερού. Η Μπογκοτά συνορεύει με την Πόλη του Μεξικού στα βορειοδυτικά της, η οποία θα μπορούσε επίσης να είναι στα πρόθυρα λειψυδρίας, καθώς ο συνδυασμός της κλιματικής αλλαγής, του Ελ Νίνιο, της γεωγραφίας και της ταχείας αστικής ανάπτυξης ασκούν τεράστια πίεση στους υδάτινους πόρους της.

Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία που η Μπογκοτά αναγκάστηκε να εφαρμόσει μέτρα περιορισμού του νερού.

Περιμένοντας τη βροχή

Η Μπογκοτά βρίσκεται πάνω σε ένα οροπέδιο ενώ στα ανατολικά της, βρίσκονται οι κορυφές των Άνδεων, στα δυτικά της είναι μια καταπράσινη κοιλάδα τις οποίες διασχίζει ο Magdalena, ο μεγαλύτερος ποταμός της Κολομβίας και που είναι μια ζωτική πηγή νερού.

Η υγρασία από τα τροπικά δάση κατά μήκος του Magdalena ανεβαίνει στις κοιλάδες των βουνών και συγχωνεύεται με τις ψυχρότερες θερμοκρασίες στην κορυφή, προκαλώντας βροχή. Η βροχή είναι αρκετά συνηθισμένη στην πόλη, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν για την κάλυψη των αναγκών της σε νερό.

«Οι περισσότερες πόλεις σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται από τους υδροφόρους ορίζοντες για την παροχή νερού. Η Μπογκοτά διαφέρει από το ότι σχεδόν όλη η προμήθεια μας προέρχεται από επιφανειακά ύδατα όπως δεξαμενές, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες στις βροχοπτώσεις», δήλωσε ο Armando Sarmiento, καθηγητής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Javeriana της Μπογκοτά.

Αυτή η εξάρτηση από τη βροχή είναι που κάνει την Μπογκοτά ιδιαίτερα ευάλωτη στην ξηρασία, είπε ο Sarmiento.

Από πέρυσι, η πόλη γνώρισε μεγάλες περιόδους ξηρασίας λόγω των επιπτώσεων του Ελ Νίνιο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προέρχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό κατά μήκος του ισημερινού, το οποίο επηρεάζει τον καιρό σε όλο τον κόσμο. Στην Κολομβία, έχει προκαλέσει υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερες βροχοπτώσεις.

Σε μια χώρα τόσο πολιτικά διχασμένη όπως η Κολομβία, σπανίως υπάρχει συναίνεση για την αντιμετώπιση του Ελ Νίνιο. Η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα για τη φυσική καταστροφή τον Ιανουάριο για να κινητοποιήσει πόρους σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει τις καταστροφικές επιπτώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών και της λειψυδρίας.

Τα μέτρα έχουν την έγκριση και υποστήριξη από τον πρόεδρο της χώρας, ο οποίος ιστορικά είχε μια σχέση αντιπαλότητας με τον δήμαρχο της Μπογκοτά.

Ο διαμεσολαβητής της Κολομβίας, μια πολιτική αρχή επιφορτισμένη με την προστασία των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξέδωσε δήλωση την Τρίτη λέγοντας ότι η μακροπρόθεσμη αξιόπιστη παροχή νερού είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και το υπουργείο Περιβάλλοντος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο μια εκστρατεία με το hashtag #ElNinoNoEsUnJuego (El Το Niño δεν είναι παιχνίδι) για να προειδοποιήσει τους Κολομβιανούς να μην υποτιμούν την κρίση.



