Μεγάλη χοιροτροφική μονάδα στη Γαλλία καταδικάστηκε για κακοποίηση ζώων

Δύο εταιρείες που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες χοιροτροφικές μονάδες στη Βρετάνη (δυτική Γαλλία), οι οποίες διώκονταν για «κακοποίηση ζώων» έπειτα από μια μήνυση που κατέθεσε η οργάνωση υπεράσπισης των ζώων L214, καταδικάστηκαν σήμερα από τη γαλλική δικαιοσύνη σε ένα πρόστιμο 60.000 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων 20.000 ευρώ με αναστολή.

Σε βάρος των δύο εταιρειών, της Sarl Kerdoncuff και της Scea de Trébeolin, τις οποίες διαχειρίζεται ο Ντομινίκ Κερντονκάφ, ηλικίας 57 ετών, επιβλήθηκε επίσης η απαγόρευση να έχουν στην κατοχή τους ζώα για ένα διάστημα ενός έτους.

Στις εγκαταστάσεις των δύο εταιρειών, που είναι θυγατρικές του ομίλου Eureden (πρώην Triskalia), μπορούν να στεγαστούν περισσότερα από 18.000 ζώα ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης Νταβίντ Λε Μπλαν.

Με προσωπικό περίπου 20 υπαλλήλους, οι εταιρείες αυτές συνιστούν μαζί τη δεύτερη μεγαλύτερη χοιροτροφική μονάδα στο Φινιστέρ.

Ούτε ο διευθυντής ούτε ο δικηγόρος του θέλησαν να σχολιάσουν την απόφαση του δικαστηρίου.

Τον Νοέμβριο του 2019 η οργάνωση L214 κατέθεσε μήνυση, αφότου έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου καταγράφονταν βρώμικα κτίρια, ζώα στοιβαγμένα σε κλουβιά, να κινδυνεύουν, να είναι τραυματισμένα ή νεκρά.

Οι έρευνες της χωροφυλακής και της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Προστασίας των Πληθυσμών επιβεβαίωσαν το βίντεο: χοιρομητέρες με πληγές σε νέκρωση, απουσία φωτός, ζώα χωρίς φροντίδα και χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό…

Κατά τη διάρκεια απροειδοποίητων ελέγχων το 2019, 2020 και 2021, οι επιθεωρητές κατέληξαν στις ίδιες διαπιστώσεις, σε βαθμό τέτοιο που η κτηνοτροφική μονάδα απειλήθηκε με αναστολή της λειτουργίας της.

«Είναι η πρώτη υπόθεση που, έπειτα από 4 χρόνια, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη συμμόρφωση της μονάδας», είπε κατά την ακροαματική διαδικασία ο Λοΐκ Γκουγέ, της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Προστασίας των Πληθυσμών του Φινιστέρ.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο Κερντονκάφ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση, υποστηρίζοντας ότι κάνει αυτό το επάγγελμα «από πάθος» και καταγγέλλοντας ακόμα και μια «συνωμοσία» του κτηνιάτρου του ομίλου Eureden, ο οποίος προειδοποίησε επίσης για την κατάσταση στη μονάδα, «με τη διοίκηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

