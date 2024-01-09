Καζακστάν: Σχεδόν 700 κύκνοι βρέθηκαν νεκροί σε έναν προστατευόμενο βιότοπο

Σχεδόν 700 κύκνοι εντοπίστηκαν νεκροί σε έναν προστατευόμενο βιότοπο στο Καζακστάν, όπου ζουν σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές αυτής της αχανούς χώρας της Κεντρικής Ασίας.

«Από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου, συνολικά εντοπίστηκαν 675 νεκροί κύκνοι στη λίμνη Καρακόλ», που βρίσκεται σε ένα φυσικό καταφύγιο κοντά στην Κασπία Θάλασσα (δυτικά), ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο Οικολογίας του Καζακστάν.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι κύκνοι πέθαναν από τη γρίπη των πτηνών και ειδικοί στάλθηκαν στην περιοχή, καθώς καθημερινά εντοπίζονται δεκάδες νεκρά πτηνά.

Ακτιβιστές υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος έχουν εκφράσει κατά το παρελθόν επανειλημμένα ανησυχία για περιβαλλοντικά προβλήματα σε αυτήν την περιοχή του δυτικού Καζακστάν, συμπεριλαμβανομένης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης των υδάτων, καθώς και της απερήμωσης.

Στα τέλη του 2022, ο Καζάκος πρόεδρος Κασίμ Τοκάγιεφ είχε ζητήσει τη διατήρηση της τεχνητής λίμνης Καρακόλ, η οποία δημιουργήθηκε κατά τη σοβιετική περίοδο, από ύδατα που απορρίφθησαν από έναν πρώην πυρηνικό σταθμό και τώρα έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για πολλά προστατευόμενα είδη του ζωικού βασιλείου.

«Είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το μοναδικό φυσικό καταφύγιο. Ένα από τα άκρως επείγοντα προβλήματα της περιοχής είναι η απερήμωση», δήλωσε, ενώ η στάθμη της Κασπίας, της μεγαλύτερης κλειστής θάλασσας στον κόσμο, μειώνεται κάθε χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

