Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα στην Καλιφόρνια: «Παρανάλωμα του πυρός» τα εμβληματικά δέντρα Joshua- Δείτε βίντεο

Παρανάλωμα του πυρός, έγιναν τα εμβληματικά δέντρα Joshua της Καλιφόρνια καθώς μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή, εξαπλώθηκε σε περισσότερα από 82.000 στρέμματα, περνώντας τα σύνορα με τη Νεβάδα.

Η πυρκαγιά στο Γιορκ, η μεγαλύτερη φέτος στην Καλιφόρνια, ξεκίνησε την Παρασκευή στα βουνά της Νέας Υόρκης στο Εθνικό Καταφύγιο Μοχάβε και μέχρι την Κυριακή είχε εξαπλωθεί στη νότια Νεβάδα.

Η φωτιά μαίνεται από την Κυριακή στο οικοσύστημα της ερήμου Μοχάβε.

The wildfire 50 miles south of Las Vegas now covers 80,000 acres, and is 23% contained #YorkFire pic.twitter.com/7UI0JTqrct