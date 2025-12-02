Η τρύπα του όζοντος κλείνει: Στο μικρότερο μέγεθος των τελευταίων πέντε ετών

Σε μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εξέλιξη, επιστήμονες αναφέρουν ότι η τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική παρουσιάζει συνεχή βελτίωση και ενδέχεται να κλείσει οριστικά μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS), η τρύπα έκλεισε φέτος στις 1 Δεκεμβρίου – νωρίτερα από το συνηθισμένο και για πρώτη φορά τόσο νωρίς από το 2019.

Το μέγιστο μέγεθός της το 2025 ήταν 21,08 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα, το μικρότερο των τελευταίων πέντε ετών και πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την ιδιαίτερα μεγάλη τρύπα του 2023.

Οι επιστήμονες θεωρούν την εξέλιξη «καθησυχαστικό σημάδι» για την πορεία ανάκαμψης της στιβάδας του όζοντος, η οποία προστατεύει τη Γη από την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (1987), που πέτυχε την παγκόσμια κατάργηση σχεδόν όλων των χημικών που καταστρέφουν το όζον, όπως οι CFCs.

Παρότι ένα μικρό ποσοστό αυτών των ουσιών εξακολουθεί να βρίσκεται στην ατμόσφαιρα λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους, η σταδιακή εξάλειψή τους οδηγεί σε συνεχή μείωση της τρύπας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το στρώμα του όζοντος θα έχει αποκατασταθεί πλήρως μεταξύ 2050 και 2066, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πλήρη θεραπεία ήδη έως το 2040.

Ωστόσο, νέες έρευνες δείχνουν ότι η ανάκαμψη δεν είναι ομοιόμορφη παγκοσμίως. Σε ευρύτερες ζώνες γεωγραφικού πλάτους (60°N έως 60°S) παρατηρείται στασιμότητα, πιθανώς λόγω αλλαγών στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία που προκαλεί η κλιματική αλλαγή ή λόγω νέων βραχύβιων χημικών ουσιών που περιέχουν χλώριο και βρώμιο και χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Παρά τις προκλήσεις, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η πρόοδος της τελευταίας δεκαετίας αποτελεί απόδειξη ότι η διεθνής συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

