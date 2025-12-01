Λίμνη Κορώνεια: Εκπέμπει SOS

Σχεδόν μισή έχει μείνει η Λίμνη Κορώνεια, ή λίμνη Αγίου Βασιλείου (από το ομώνυμο χωριό), στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης.
Η Λίμνη Κορώνεια, η οποία κάποτε έδινε ζωή στην περιοχή, περιλαμβάνεται από το 1975 στη διεθνή συνθήκη προστασίας Ραμσάρ, ενώ περιλαμβάνεται επίσης στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας Natura 2000.
Η λίμνη -σημαντικός υδροβιότοπος της περιοχής– εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα αποξήρανσης αλλά και νεκρών ψαριών.
Η επανάληψη, όμως, των ίδιων προβλημάτων υποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ανομβρία, αλλά και ζητήματα που η πολιτεία έχει αποφύγει να αντιμετωπίσει στο παρελθόν.
Το 2013 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα διότι δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτραπεί η υποβάθμιση του φυσικού οικότοπου και την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Δείτε όσα κατέγραψε η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.
