Μετά από 13 χρόνια ερευνών και επίμονης παρατήρησης στα τροπικά δάση της Σουμάτρας, στην Ινδονησία - σε περιοχή που φιλοξενεί και τις σπάνιες τίγρεις της Σουμάτρας - μια ομάδα βιολόγων κατάφερε επιτέλους να εντοπίσει τη Rafflesia hasseltii, ένα από τα πιο σπάνια και δυσάρεστα στην οσμή παράσιτα φυτά του κόσμου.

Το βίντεο της ανακάλυψης δείχνει τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση του Ινδονήσιου μελετητή Septian Andriki και του βιολόγου του Oxford Botanic Garden, Chris Thorogood, οι οποίοι συνεργάζονται εδώ και χρόνια για να παρακολουθούν αυτά τα είδη.

Το φυτό ζει κρυμμένο μέσα στην τροπική βλάστηση και δεν διαθέτει ρίζες, φύλλα ή στέλεχος. Η εμφάνισή του στην επιφάνεια για να ανθίσει απαιτεί μήνες, και το άνθος παραμένει ανοιχτό μόνο για λίγες μέρες, καθιστώντας κάθε παρατήρηση ένα εξαιρετικό γεγονός.

Αυτή η σπάνια ανθοφορία αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για τους επιστήμονες, οι οποίοι διαθέτουν ελάχιστα δεδομένα σχετικά με τη βιολογία αυτού του μυστηριώδους είδους.

«Λίγοι άνθρωποι έχουν δει ποτέ αυτό το λουλούδι και η ομάδα, απίστευτα, το είδε να ανοίγει τη νύχτα», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Πηγή: skai.gr

