Μετά την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας σήμερα στην COP26 στη Γλασκώβη (Ηνωμένο Βασίλειο), η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ εξέφρασε λύπη που η διάσκεψη συνοψίζεται σε ένα "μπλα, μπλα, μπλα", επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που είχε προσάψει ήδη στους ηγέτες του κόσμου.

"Η αληθινή εργασία συνεχίζεται έξω από αυτές τις αίθουσες. Και δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ, ποτέ", έγραψε στο Twitter η εμβληματική μορφή του κινήματος Παρασκευές για το μέλλον κατά το τέλος της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα.

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.



But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR