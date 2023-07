DW: Τα ακραία φαινόμενα δεν είναι πια «σπάνια» λόγω κλιματικής αλλαγής - Απροετοίμαστες οι κοινωνίες Περιβάλλον 15:22, 26.07.2023 linkedin

Βρετανοί ερευνητές τονίζουν τις επιπτώσεις που έχει η καύση ορυκτών καυσίμων στις ακραίες θερμοκρασίες που βιώνουν Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Πιθανότητα αύξησης τέτοιων φαινομένων κάθε 2 έως 5 χρόνια