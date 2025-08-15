Ελβετία: Χωρίς συμφωνία οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για δεσμευτική συνθήκη κατά της πλαστικής ρύπανσης

Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ αντιπροσωπειών από 185 χώρες δεν οδήγησαν τελικά σε μια δεσμευτική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ραγδαία αυξανόμενης ρύπανσης από πλαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα είχε εναποθέσει ελπίδες σε αυτή τη συνάντηση, το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό, με βασικά σημεία διαφωνίας να καθίστανται άλυτα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της Νορβηγίας στη διάρκεια της ολομέλειας, «Δεν θα έχουμε συνθήκη για τη ρύπανση από πλαστικά εδώ στη Γενεύη». Νωρίτερα, τόσο η Ινδία όσο και η Ουρουγουάη είχαν αναφέρει την αδυναμία «να υπάρξει συναίνεση» μεταξύ των αντιπροσωπειών, επιβεβαιώνοντας το αδιέξοδο των συζητήσεων.

Το κείμενο με τις συμβιβαστικές προτάσεις που παρουσιάστηκε αργά τη νύχτα διατηρούσε ακόμη πάνω από 100 ανοιχτά ζητήματα, παρά τις δέκα ημέρες έντονων διαπραγματεύσεων. Παρά τις ενδείξεις προόδου, οι διαφορές παρέμειναν αγεφύρωτες και καμία κοινή γραμμή δεν βρέθηκε.

Διχασμός ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας, Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ, εξέφρασε την απογοήτευσή της στο κλείσιμο της συνεδρίασης, δηλώνοντας «εξοργισμένη επειδή παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες πολλών και πραγματική πρόοδο (που συντελέστηκε) στις συνομιλίες, δεν εξασφαλίστηκαν απτά αποτελέσματα».

Σε ένα αιχμηρό σχόλιο, ο Χέντελ Ροντρίγκες από την αντιπροσωπεία της Κολομβίας φωτογράφισε εμμέσως τις χώρες-παραγωγούς πετρελαίου, λέγοντας πως η διαδικασία «μπλοκαρίστηκε από μικρό αριθμό κρατών που απλά δεν ήθελαν συμφωνία».

Το μέλλον των διαπραγματεύσεων είναι αβέβαιο, καθώς οι διαφορές μεταξύ των δύο βασικών στρατοπέδων παραμένουν έντονες. Από τη μία, βρίσκονται οι "φιλόδοξοι" —όπως η ΕΕ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής— που επιδιώκουν τον περιορισμό και τον τελικό τερματισμό της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικού, λόγω των επιπτώσεών του στην υγεία του πλανήτη και των ανθρώπων.

Απέναντί τους στέκουν κυρίως χώρες που παράγουν πετρέλαιο, οι οποίες δεν αποδέχονται περιορισμούς στην παραγωγή υδρογονανθράκων —τη βασική πρώτη ύλη των πλαστικών— ούτε απαγορεύσεις σε επικίνδυνα πρόσθετα ή μόρια που χρησιμοποιούνται στην αντίστοιχη βιομηχανία.

Η συζήτηση για τη ρύπανση από πλαστικά και η αναζήτηση μιας παγκόσμιας λύσης φαίνεται πως θα συνεχιστεί, με τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών να είναι πιο έντονες από ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

