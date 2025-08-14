Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) σε περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από τις εκτεταμένες πυρκαγιές, με στόχο την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ έχουν ήδη αρχίσει τις εργασίες τους στην Πάτρα και τη Βόνιτσα, όπου διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους για την αποτύπωση της κατάστασης. Ειδικά για το Σάββατο, οι αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας.

Συντονισμένη Δράση για την Αντιμετώπιση των Καταστροφών

Το πρόγραμμα αυτοψιών διαμορφώθηκε έπειτα από ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της ΓΔΑΕΦΚ Γιάννης Παυλής και ο προϊστάμενος της ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδος Άγγελος Σαριδάκης.

Η διαδικασία των αυτοψιών στοχεύει στην άμεση καταγραφή των ζημιών και την όσο το δυνατόν ταχύτερη ενεργοποίηση των μηχανισμών αποκατάστασης και χορήγησης κρατικής αρωγής στους πληγέντες. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσαφάδος, «στόχος είναι να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής».

Σε αυτό το πλαίσιο, ενεργοποιήθηκαν όλες οι διευθύνσεις της ΓΔΑΕΦΚ σε όλη τη χώρα, με το προσωπικό να κατανέμεται σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες που διαπιστώνονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση.

Συμμετοχή και Ενημέρωση των Πληγέντων Πολιτών

Υπενθυμίζεται στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών πως είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις κατοικίες τους τις ημέρες διεξαγωγής των αυτοψιών, προκειμένου να διευκολύνουν τις εργασίες των κλιμακίων και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες ελέγχου και αποζημίωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

