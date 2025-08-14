Στη Μήλο συνελήφθησαν 17 άτομα για περιβαλλοντική ρύπανση

Δεκαεπτά υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Μήλου, ηλικίας από 42 έως 66 ετών, συνελήφθησαν την Τρίτη, 12 Αυγούστου, κατηγορούμενοι για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομη χωματερή στη Μήλο. Υπό την εποπτεία εισαγγελέα και κατά τις μεσημεριανές ώρες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου εντόπισαν στη θέση Φρυλίγκος έξι απορριμματοφόρα οχήματα, στα οποία επέβαιναν συνολικά δεκαπέντε άτομα. Οι υπάλληλοι εντοπίστηκαν τη στιγμή που πραγματοποιούσαν απόθεση στερεών αστικών αποβλήτων εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην ακινητοποίηση των οχημάτων και στη σύλληψη των εργαζομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Διαπιστώσεις αρμόδιων υπηρεσιών μετά τη σύλληψη

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν σαφείς ενδείξεις απόθεσης αποβλήτων σε σημείο που προκαλεί υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Η ανάλυση των στοιχείων οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα πως υπήρξαν παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση-ανακύκλωση αποβλήτων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, εκτός από τους 15 υπαλλήλους συνελήφθησαν επιπλέον και δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις έρευνες να συνεχίζονται για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

