WWF: Ήδη πάνω από τον Μ.Ο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις αυτήν την περίοδο

Ήδη πάνω από τον μέσο όρο εικοσαετίας υπολογίζονται, σύμφωνα με τη WWF, οι καμένες εκτάσεις του πρώτου δεκαπενθήμερου του Αυγούστου, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, στη χώρα.

Η WWF, επισημαίνει, αντλώντας στοιχεία από τις αρχικές εκτιμήσεις του συστήματος EMSCopernicus, πως ο απολογισμός των δασικών πυρκαγιών για ακόμα ένα καλοκαίρι στη χώρα μας είναι αποκαρδιωτικός.

«Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, μετράμε πάνω από 130.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων, σε συνέχεια και των τελευταίων πυρκαγιών που ξέσπασαν σε Χίο (42.490στρ.), Φιλιππιάδα (26.368στρ.), Ζάκυνθο (22.950στρ.), Αχαΐα (16.830 στρ.), Κερατέα-Παλαιά Φώκαια (15.808 στρ.) και Χελιδόνι Ηλείας (6.227 στρ.).

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πως για αυτή την περίοδο (δηλαδή για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου) βρισκόμαστε ήδη αρκετά πάνω από τον μέσο όρο καμένων εκτάσεων της τελευταίας εικοσαετίας. Κάτι που είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό, μιας και είμαστε ακόμα στη μέση της αντιπυρικής περιόδου, με τη διαχρονικά πιο δύσκολη φάση της (συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο Αυγούστου) να επίκειται.

Η αποτίμηση των φετινών πυρκαγιών θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, οπότε και θα μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα των συνολικών επιπτώσεων. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο από τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα πως οι φετινές πυρκαγιές δεν έπληξαν μόνο εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πολύτιμων δασικών και αγροτικών εκτάσεων, αλλά έπληξαν ανθρώπινες περιουσίες, απείλησαν για μια ακόμη χρονιά τη ζωή χιλιάδων ζώων, ενώ μετράμε ήδη ανθρώπινες απώλειες και δεκάδες τραυματίες πυροσβέστες και πολίτες.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.