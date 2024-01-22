Ολοκληρώθηκε η εξυγίανση των ρυπασμένων περιοχών στο Ελληνικό που σχετίζεται με προηγούμενες χρήσεις, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμιο κλπ.

Το έργο αποτελεί το μεγαλύτερο έργο απορρύπανσης εδάφους και υπογείων υδάτων στην Ελλάδα, με στόχο την εξυγίανση της συνολικής έκτασης της περιοχής του πρώην αεροδρομίου και την ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων, σε μια έκταση που είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη από την Lamda Development.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημερωτικά στοιχεία από την Lamda που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, περισσότεροι από 60.000 τόνοι ρυπασμένων εδαφών που αντιστοιχούν σε 14 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων και 3.700 m3 υπογείων υδάτων έχουν εξυγιανθεί.

Την ίδια στιγμή προχωρούν με ταχύτατα βήματα και τα αντιπλημμυρικά έργα, με την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού και της παραλιακής ζώνης- όπως έχει ανακοινωθεί- να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Η διευθέτηση του ρέματος των Τραχώνων με χωρητικότητα διπλάσια της υφιστάμενης, είναι ένα πρωτοποριακό έργο που αποτελεί μέρος της ισχυρής αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας, η εξυγίανση των ρυπασμένων υπογείων υδάτων συνεχίζεται και στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η νέα, σύγχρονη πόλη του Ελληνικού όπως επισημαίνεται από την εταιρία, «θωρακίζεται» απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που είναι ήδη ορατές γύρω μας. Η κοίτη του ρέματος απελευθερώνεται, με στόχο την αναζωογόνηση του τοπικού οικοσυστήματος και τη δημιουργία μιας πράσινης περιοχής αναψυχής. Το μήκος του ρέματος είναι 3 χλμ. και το μέγιστο βάθος εκσκαφής είναι έως 8 μέτρα. Έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60% οι εκσκαφές για τα αντιπλημμυρικά έργα. H ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Ιούλιο του 2024. Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρωθεί το 88% των εκσκαφών και το 65% των σκυροδετήσεων στους κεντρικούς συλλέκτες όμβριων υδάτων. Η ζώνη του ρέματος μετατρέπεται σε μια πράσινη περιοχή αναψυχής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οριοθέτησης και του ρέματος του Αεροδρομίου ή Ευρυάλης, όπως ήταν γνωστό στο παρελθόν. Και τα δύο ρέματα βρέθηκαν για δεκαετίες ασφυκτικά περιορισμένα στα στενά όρια του πρώην αεροδρομίου, αλλά και της εκτεταμένης αστικής ανάπτυξης στις παρυφές του Υμηττού.

Σε εξέλιξη οι δρόμοι εντός του Ελληνικού

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η κατασκευή των δρόμων εντός του Ελληνικού, με εργασίες υπογειοποίησης στην περιοχή του εμπορικού κέντρου που θα αναγερθεί επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης καθώς και εκσκαφές στο παραλιακό μέτωπο και στην περιοχή κατασκευής των κατοικιών. Οι οδοποιίες θα ολοκληρωθούν το δεύτερό τρίμηνο του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

