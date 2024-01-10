Την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 15 τεχνητών φωλιών για τον Μαυρόγυπα, στους δύο πυρήνες του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), η μεγάλης έκτασης πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Έβρο το περασμένο καλοκαίρι έκαψε σημαντικό αριθμό ώριμων δέντρων στην «καρδιά» της αποικίας του Μαυρόγυπα, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμες θέσεις κατάλληλες για φωλεοποίηση.

Ο Μαυρόγυπας, το μεγαλύτερο αρπακτικό πουλί της Ευρώπης, κατασκευάζει τη φωλιά του, διαμέτρου πάνω από 2 μέτρα, στις κορυφές ώριμων δέντρων.

Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης -Σουφλίου φιλοξενεί τη μοναδική φυσική αποικία του είδους στα Βαλκάνια, με 30-36 αναπαραγόμενα ζευγάρια.

Η αναπαραγωγική περίοδος ξεκινά αρχές με μέσα Ιανουαρίου -όταν τα πουλιά αρχίζουν να φτιάχνουν τις φωλιές τους- και ολοκληρώνεται τέλη Αυγούστου, όταν οι νεοσσοί αφήνουν τη φωλιά. Κάθε ζευγάρι γεννά ένα αυγό το χρόνο, ενώ μόνο οι μισοί περίπου από τους νεοσσούς καταφέρνουν να επιβιώσουν μέχρι να έρθει η ώρα να πετάξουν και να αφήσουν τη φωλιά.

Δεδομένου του διαστήματος που απαιτείται για τη φυσική αποκατάσταση των δέντρων, που προσδιορίζεται σε αρκετά χρόνια καθώς ακολουθεί την πορεία της αποκατάστασης της βλάστησης και προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλων θέσεων κατά τις επόμενες αναπαραγωγικές περιόδους για τον Μαυρόγυπα, υλοποιήθηκε η εγκατάσταση τεχνητών φωλιών.

Η χρήση των τεχνητών φωλιών από τους Μαυρόγυπες θα παρακολουθείται συστηματικά από τα στελέχη της οικείας Μονάδας Διαχείρισης του Οργανισμού προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του έργου καθώς είναι η πρώτη φορά που στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς επιχειρείται η αυτόνομη εγκατάστασή τους, χωρίς στήριξη σε γειτονικά δέντρα ώστε να παραμείνουν διαθέσιμες στα πουλιά ακόμη κι όταν τα καμένα δέντρα θα αρχίσουν σταδιακά να πέφτουν.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, επίσης, ότι αυτό είναι το πρώτο από μία σειρά μέτρων του ΟΦΥΠΕΚΑ που ολοκληρώνεται μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται και η ολοκλήρωση της εγκατάστασης 140 τεχνητών φωλιών για νυκτόβια αρπακτικά πουλιά, ενώ παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια 13 πομπών, οι οποίοι τοποθετούνται σταδιακά σε άτομα Μαυρόγυπα για την παρακολούθησή τους μετά την πυρκαγιά.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης των επικρατειακών αρπακτικών πουλιών προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των πληθυσμών τους μετά το καταστροφικό φαινόμενο, ενώ ο ΟΦΥΠΕΚΑ προτίθεται να προχωρήσει και σε εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης του συνόλου της βιοκοινότητας στην πληγείσα περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς, να καταγραφεί η πορεία της σταδιακής αποκατάστασής της και να ληφθούν μέτρα για την αρτιότερη επαναφορά του οικοσυστήματος.

Πηγή: skai.gr

