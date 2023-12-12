Περίπου 500 ύποπτοι για λαθρεμπόριο ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και ξυλείας συνελήφθησαν τον Οκτώβριο σε όλον τον κόσμο σε διεθνή επιχείρηση της αστυνομίας και των τελωνείων, ανακοίνωσε σήμερα η Interpol.

Η επιχείρηση «Thunder» (Κεραυνός), η οποία διεξήχθη από τις 2 ως τις 27 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 133 χωρών, επέτρεψε την κατάσχεση πάνω από 2.000 ζώων και φυτών που προστατεύονται από την Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών (CITES), διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η Interpol, που έχει την έδρα της στη Λιόν, στην κεντροανατολική Γαλλία.

«Τα φρικτά αυτά εγκλήματα στερούν όχι μόνον τον κόσμο των μοναδικών ζώων και φυτών, αλλά και τις χώρες, από τα πλεονεκτήματά τους και τους φυσικούς τους πόρους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γιούργκεν Στοκ, ο γενικός γραμματέας της Interpol.

Η επιχείρηση «Thunder» είναι κοινή επιχείρηση που συντονίζει ετησίως η Interpol και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων με την υποστήριξη της CITES και της Διεθνούς Κοινοπραξίας για την Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας που σχετίζεται με την Άγρια Ζωή.

Εκατοντάδες πακέτα, βαλίτσες, οχήματα, σκάφη και μεταφορείς εμπορευμάτων ελέγχθηκαν φέτος, κυρίως με εκπαιδευμένους σκύλους και σαρωτές με ακτίνες Χ για να εντοπιστούν κρυμμένα ζώα και ξυλεία.

Ανάμεσα σε αυτά που κατασχέθηκαν βρίσκονται πάνω από 300 κιλά ελεφαντόδοντου, χιλιάδες αυγά χελωνών, 30 τόνοι φυτών, δεκάδες τμήματα από το σώμα μεγάλων αιλουροειδών και κέρατα ρινόκερων, όπως και πίθηκοι, πουλιά και θαλάσσια είδη.

Περίπου 2.624 m3 ξυλείας, ήτοι το αντίστοιχο 440 ναυτικών κοντέινερ κανονικού μεγέθους, κατασχέθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Το κόστος για τις κοινότητες είναι ακόμη μεγαλύτερο διότι, όπως δείχνει αυτή η επιχείρηση, σχεδόν όλα τα περιβαλλοντικά εγκλήματα έχουν σχέση με άλλες μορφές εγκληματικότητας, κυρίως τη βία, τη διαφθορά και την οικονομική εγκληματικότητα», πρόσθεσε ο Στοκ, υπογραμμίζοντας την ανάμειξη «διεθνικών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων».

Πρόσωπα γνωστά για διακίνηση, που υπόκεινταν σε «ερυθρά αγγελία» (σ.σ.: διεθνές ένταλμα έρευνας που εκδίδει η Interpol κατόπιν αιτήματος των δικαστικών αρχών μιας χώρας μέλους της) ταυτοποιήθηκαν πριν από τις επιχειρήσεις στοχοποίησής τους κατά τη διέλευσή τους από συνοριακά σημεία ελέγχου.

