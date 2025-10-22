Η χρήση άνθρακα έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε όλο τον κόσμο πέρυσι, παρά τις προσπάθειες για μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, θέτοντας σε κίνδυνο τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σημειώνει ο Guardian.

Το μερίδιο του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημείωσαν ραγδαία άνοδο. Ωστόσο, η γενική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της χρήσης άνθρακα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «State of Climate Action» που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Η έκθεση σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα για τις πιθανότητες του πλανήτη να αποφύγει τις ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Οι χώρες υστερούν σε σχέση με τους στόχους που έχουν θέσει για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, αν και με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι στο παρελθόν.

Η Clea Schumer, ερευνητική συνεργάτης στο think tank World Resources Institute, που ηγήθηκε της έκθεσης, δήλωσε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε μεγάλο βαθμό κάνουμε τα σωστά πράγματα. Απλώς δεν προχωράμε αρκετά γρήγορα. Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα της αξιολόγησής μας είναι ότι, για πέμπτη συνεχόμενη έκθεση της σειράς μας, οι προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα είναι πολύ μακριά από τον στόχο».

