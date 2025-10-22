Τρεις φωτογράφοι στη Νέα Ζηλανδία απαθανάτισαν εντυπωσιακές εικόνες από red sprites («κόκκινα δαιμόνια»), ή αλλιώς κόκκινες αστραπές, ένα από τα σπανιότερα φωτεινά φαινόμενα στον κόσμο, κατά τα οποία φωτεινές πορφυρές λάμψεις εμφανίζονται στον ουρανό.

Ο Νεοζηλανδός φωτογράφος Τομ Ράε και οι Ισπανοί φωτογράφοι Νταν Ζάφρα και Χοσέ Κανταμπράνα ξεκίνησαν να φωτογραφίζουν τον Γαλαξία πάνω από τους βράχους Ōmārama Clay στο Νότιο Νησί στις 11 Οκτωβρίου, όταν έπεσαν πάνω στο ασυνήθιστο αυτό γεγονός.

Οι φωτογράφοι νόμιζαν ότι θα ήταν τυχεροί αν είχαν καθαρό ουρανό εκείνο το βράδυ, αλλά η νύχτα τους έμεινε «αξέχαστη», δήλωσε ο Ράε στην ιστοσελίδα Guardian.

Τα red sprites είναι εκρήξεις ηλεκτρικής ενέργειας στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που παράγονται από καταιγίδες. Σε αντίθεση με τους κεραυνούς που εκτοξεύονται προς το έδαφος, τα red sprites εκτοξεύονται προς τα πάνω, προς την ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μορφές που μοιάζουν με στήλες, καρότα ή ακόμα και μέδουσες. Η πρώτη φωτογραφία ενός red sprite τραβήχτηκε – κατά λάθος – το 1989, από μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Είναι τόσο σύντομα – διαρκούν μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου – που σπάνια είναι ορατά με γυμνό μάτι, αλλά ο Ράε στάθηκε τυχερός. «Τυχαίνει να κοιτάζω απευθείας ένα όταν συνέβη – απλώς μια τέλεια σύμπτωση κοιτάζοντας το σωστό μέρος του ουρανού και είδα μια σύντομη κόκκινη λάμψη», είπε.

Η παρατήρηση των φαινομένων ήταν ένα όνειρο για τον Ράε, βραβευμένο φωτογράφο νυχτερινών τοπίων. «Φαίνεται σαν να βλέπεις κάτι που δεν είναι αληθινό, είναι πολύ αιθέριο... είναι αυτό το πολύ βαθύ κόκκινο χρώμα που υπάρχει για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, οπότε είναι πραγματικά ενδιαφέρον να το βλέπεις».

Η απαθανάτιση ενός κόκκινου sprite απαιτεί άριστη γνώση της τεχνικής φωτογραφίας, καθώς και κατανόηση της επιστήμης και της δημιουργικής έμπνευσης, είπε ο Ράε. «Είναι ένα πραγματικά περίπλοκο είδος φωτογραφίας που είναι επίσης πολύ ικανοποιητικό».

Ο Ζάφρα είπε ότι ήταν μια από τις «πιο ξεχωριστές νύχτες» της ζωής του. «Μπορούσα να δω τον Γαλαξία να λάμπει πάνω από τον ορίζοντα, ενώ αυτές οι τεράστιες κόκκινες δέσμες φωτός χόρευαν πάνω από μια καταιγίδα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά», είπε.

«Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που ξέρεις ότι είσαι μάρτυρας κάτι που πιθανότατα δεν θα ξαναδείς ποτέ» κατέληξε.

Πηγή φωτογραφίας: Τομ Ράε, Νταν Ζάφρα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.