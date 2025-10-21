Κουνούπια έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι τώρα, η Ισλανδία μαζί με την Ανταρκτική ήταν από τα μέρη του κόσμου που δεν είχαν κάνει την εμφάνισή τους κουνούπια.

Οι επιστήμονες προβλέπουν εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα έλη και λίμνες. Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα.

Αλλά η Ισλανδία θερμαίνεται, με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από ό,τι το υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν εντοπιστεί στα νερά της χώρας.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, περισσότερα είδη κουνουπιών έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέτος εντοπίστηκαν αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti) και στο Κεντ βρέθηκε το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus). Πρόκειται για είδη εντόμων που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός τσικουνγκούνια και ο ιός Ζίκα.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα εκεί. Αναγνώρισε ο ίδιος τα έντομα αφού του τα έστειλε ένας επιστήμονας που ζει εκεί.

«Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Kiðafell, Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό» είπε. Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις ισλανδικές συνθήκες καταφεύγοντας τον χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.

Πηγή: skai.gr

