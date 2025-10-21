Από τις Ιδέες στη Δράση: Η Νέα Γενιά Ενώνεται για το Κλίμα

To 2o Περιφερειακό Συνέδριο του Youth Climate Diplomacy Forum (YCDF), υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία του ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2025.

Περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Ελλάδα, Αλβανία, Σερβία, Ρουμανία, Σλοβενία και Κόσοβο – φοιτητές/τριες, νέοι επαγγελματίες, ανερχόμενοι ηγέτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών – βρέθηκαν στην Αθήνα για το Συνέδριο.

Κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν η φράση: «Να ξεκινήσουμε τώρα να μετατρέπουμε ακόμα περισσότερες ιδέες σε πράξεις».

Το συνέδριο άνοιξε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου με εναρκτήρια εκδήλωση που περιλάμβανε θεσμικούς χαιρετισμούς και μια υψηλού επιπέδου κεντρική ομιλία.

Ο Κεντρικός Ομιλητής Λευτέρης Αραπάκης, Συνιδρυτής της Enaleia & UN Young Champion of the Earth (Europe) μίλησε για την αποστολή της Enaleia στην αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και μοιράστηκε τρεις πολύτιμες συμβουλές προς τους νέους: να επικεντρώνονται σε δράσεις όπου μπορούν να επηρεάσουν την αλλαγή, να ξεκινήσουν από κάπου με μικρά, τοπικά, αλλά ουσιαστικά βήματα και να συνεργαστούν αφού μόνο μαζί με άλλους μπορούν να πετύχουν κάτι πραγματικά σημαντικό.

Η Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση, κάτοχος της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία στο ΕΚΠΑ, επισήμανε: «Η κλιματική αλλαγή είναι η καθοριστική πρόκληση της εποχής μας. Η διαγενεακή αλληλεγγύη σημαίνει να συνομιλούμε με τους νέους και να μοιραζόμαστε την ευθύνη για το μέλλον. Η ενεργός συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικών είναι απαραίτητη – και αυτό προάγουμε μέσα από την Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία.»

Ο Marian Wendt, Διευθυντής του Ιδρύματος Konrad Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο, υπογράμμισε: «Η δράση για το κλίμα δεν είναι αφηρημένο θέμα· αφορά την ειρήνη, την ευημερία και τη δικαιοσύνη του μέλλοντος. Η δημοκρατία στην Ευρώπη απαιτεί υπεύθυνη διακυβέρνηση, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Το κλίμα προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για περιφερειακή συνεργασία.»

Ο Δημήτρης Κόλλιας, Σύμβουλος Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και European Climate Pact Ambassador, ανέφερε: «Ο κόσμος χρειάζεται επειγόντως λύσεις για το περιβάλλον – για όλες τις γενιές. Οι νέοι προσφέρουν ιδέες, ενέργεια και αποφασιστικότητα για ένα χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.»

Η Ράνια Παπαδοπούλου, Chair του YCDF, κατά τον συντονισμό της εκδήλωσης τόνισε: «Το YCDF υπερβαίνει τα σύνορα, δημιουργώντας μια πιο ισχυρή και ανθεκτική περιφέρεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η φωνή της νέας γενιάς ακούγεται, αλλά απαιτείται συνεργασία με τις μεγαλύτερες γενιές. Εμείς, η νέα γενιά, δεν περιμένουμε την αλλαγή – είμαστε η αλλαγή».

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, νέοι ηγέτες, ειδικοί και φορείς χάραξης πολιτικής συμμετείχαν σε πάνελ και διαδραστικά εργαστήρια πάνω σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η κλιματική διακυβέρνηση, η πράσινη και δίκαιη μετάβαση, η ενεργειακή διπλωματία, η περιφερειακή συνεργασία και οι νεανικές δράσεις. Το Συνέδριο του YCDF ανέδειξε τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των νέων στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, της συνεργασίας πέρα από σύνορα και της διαμόρφωσης μιας νέας γενιάς ηγετών που μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξεις.

Το δεύτερο Περιφερειακό Συνέδριο του Youth Climate Diplomacy Forum (YCDF) πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των: Aegean Airlines, Ίδρυμα Konrad Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Europa Experience, Top Lines Travel Agency, The Body Shop, Μπουκιά και Συχώριο Catering (Ηλίας Μαμαλάκης), Yiannis Mantakas Studio Photography, Lucia’s Cleaning, Gkremos Audio Visual, Balkan Youth Cooperation, η UNICEF Greece, το EU Youth Hub, ο ΟΔΕΘ και το PSPA MUN Society.

