Ο Γιώργος Τζιτζικάκης συνεχίζει από το προηγούμενο επεισόδιο και έχει στη διάθεσή του τα παρακάτω δεδομένα: 1.689 ευρώ, μία βοήθεια και 10 ενεργούς αντιπάλους.

Ο συγγραφέας και σεναριογράφος ύστερα από μια συγκλονιστική εξομολόγηση στον Χρήστο Φερεντίνο, δηλώνει πως σημασία για εκείνον έχει η εμπειρία και όχι τα χρήματα! Παρόλα αυτά σύντομα, καταφέρνει να μείνει μόνος εναντίον ενός και να δώσει μία συγκλονιστική μονομαχία!

Ο Παναγιώτης Κίρκος από τη θέση 94 θεωρείται από τους «κορυφαίους» παίκτες της εξέδρας καθώς έχει συγκεντρώσει περίπου 7.000 ευρώ! Τώρα καλείται να ανέβει στην αρένα του Μονομάχου, διεκδικώντας το μεγάλο ποσό. Με τα χρήματα που θα κερδίσει, θέλει να οργανώσει ένα road trip στη Νορβηγία, με τη σύζυγό του.

