Νέο… δακρύβρεχτο τρέιλερ από το ντοκιμαντέρ Χάρι – Μέγκαν στο Netflix

Στη δημοσιότητα έδωσε το Netfilx ένα δεύτερο τρέιλερ για τη πολυαναμενόμενη σειρά-ντοκιμαντέρ με τη ζωή του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ και τις δυσκολίες που πέρασαν ως επίσημα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σε αυτό οι πρώην Σάσεξ κάνουν περισσότερες αποκαλύψεις σχετικά με την «ιεραρχία της βασιλικής οικογένειας» , υπονοώντας ότι «άνθρωποι του παλατιού διέρρευσαν ιστορίες για αυτούς».

Στο μονόλεπτο βιντεάκι, ο Χάρι περιγράφει τη βασιλική ζωή ως ένα «βρώμικο παιχνίδι» και μιλά για «τον πόνο και τα βάσανα των γυναικών που παντρεύονται μέσα σε αυτό τον θεσμό (της μοναρχίας)».

Ενώ μιλά, προβάλλονται πλάνα της μητέρας του, Νταϊάνα, και της Κέιτ, της πριγκίπισσας της Ουαλίας, που καταδιώκονται από φωτογράφους.

